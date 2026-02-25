AKDENİZ kıyısından Toroslar'ın zirvelerine uzanan parkurlarıyla Türkiye'nin en iddialı dağ koşusu organizasyonları arasında yer alan Alanya Ultra Trail; doğa, tarih ve dayanıklılığı aynı potada buluşturuyor. Kleopatra Plajı'ndan start alan yarış, deniz seviyesinden yüksekliğe ulaşan rotası ve toplam 3 bin 905 metrelik yükseklik kazanımıyla sporculara hem fiziksel hem zihinsel bir meydan okuma sunuyor

SPOR TURİZMİNE GÜÇLÜ KATKI

Uluslararası ultra trail takviminde yer alan ve UTMB Index kapsamında değerlendirilen organizasyon, aynı zamanda ITRA puanı vererek elit sporcular için önemli bir hedef konumunda bulunuyor. Corendon Airlines bu sponsorlukla, organizasyonun ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırmayı, Alanya’nın spor destinasyonu kimliğini güçlendirmeyi ve bölge turizmine katkı sağlamayı hedefliyor. Havacılık ve spor turizmini buluşturan Corendon Airlines, sporcuları ve doğa tutkunlarını Alanya Ultra Trail deneyimiyle bir araya getirirken, Avrupa ve Türkiye'den birçok medya mensubunu da bu deneyime dahil ederek organizasyona çok boyutlu destek sunacak.

"TRADITION TRAIL" RUHUYLA KOŞULACAK

2026 mottosu "Tradition to Trail" olan, 20 ülkeden yüzlerce koşucuyu ağırlayacak Alanya Ultra Trail, Yörük göç yolları ve tarihi kervan rotalarından geçen parkurlarıyla sporculara kültürel bir yolculuk da vadediyor.

Organizasyon kapsamında;

- 68K Alanya Ultra Trail

- 42K Taurus Mountain Trail

- 27K Keykubat Mountain Run

- 18K Cleopatra Short Trail

- 5K Alanya Castle Run (2026'da ilk kez)

olmak üzere beş farklı etap yer alıyor.

Parkurlar; Alanya Kalesi, Kızılkule ve tarihi rotalar gibi simgesel noktalardan geçerek sporu destinasyon deneyimiyle bütünleştiriyor.

GÖKYÜZÜNDEN ALANYA DENEYİMİ

Alanya Ultra Trail katılımcılarına yarışın ötesinde unutulmaz bir deneyim de sunuyor. Yarış sonrası düzenlenecek After Party'de sahnede gerçekleştirilecek çekilişle, yarışa katılan altı şanslı koşucuya helikopter deneyimi hediye edilecek. Katılımcılar, Alanya'yı bu kez gökyüzünden keşfetme ayrıcalığı yaşayacak.

YARIŞ PROGRAMI

İki güne yayılan kapsamlı bir programla gerçekleştirilecek Alanya Ultra Trail 2026'da 27 Mart 2026 Cuma günü, Kleopatra Plajı'nda yer alan Abdurrahman Alaettinoğlu Parkı'nda kurulacak fuar alanında kurulan stantların yanı sıra yarış kiti dağıtımı yapılacak. 28 Mart 2026 Cumartesi günü ise yarış heyecanı sabahın erken saatlerinde Kleopatra Plajı'ndan start alacak; gün boyunca farklı parkurlarda yarışlar koşulacak. Canlı müzik, DJ ve sahne performansları ve iki ayrı ödül töreniyle organizasyon akşam saatlerine kadar sürecek ve Sundaze Beach Club'daki After Party ile sona erecek.

KAYITLAR SÜRÜYOR: SON TARİH 15 MART

Alanya Ultra Trail 2026'ya katılmak isteyen sporcular, yarışa dair detaylı bilgilere ve kayıt işlemlerine https://alanyaultratrail.com/ adresi üzerinden ulaşabiliyor. Kayılar 15 Mart Pazar günü sonra eriyor.

CORENDON AIRLINES SPORUN HER ALANINDA

"İlklerin Havayolu" Corendon Airlines, geçmişten bugüne patika koşularından basketbola, voleyboldan bisiklete kadar birçok spor dalına destek veriyor. Sporun birleştirici gücüne inanan marka, Alanya Ultra Trail iş birliğiyle bireysel dayanıklılık sporlarına verdiği desteği bir adım daha ileri taşıyor. Spor, seyahat ve deneyim odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Corendon Airlines, Alanya Ultra Trail 2026 ile spor turizmine değer katmaya devam edecek. Spor SERVİSİ