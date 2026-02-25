Kızılcaşehir’de 17 dönüm arazi üzerine kurulu ultra lüks malikane 228 milyon 500 bin TL bedelle satışa çıktı. İlan, Alanya emlak piyasasında yeni bir eşik olarak konuşuluyor.

Turizm kenti Alanya’da ultra lüks villa ilanı, Kızılcaşehir Mahallesi’nde satışa çıkarılan dev malikane ile gündeme oturdu. Toplam 17 dönüm arazi üzerine kurulu yapı için istenen bedel 228 milyon 500 bin TL. Bu rakam, ilçede bugüne kadar ilan sitelerinde görülen en yüksek konut fiyatlarından biri olarak kayda geçti.

Yabancıya ikamet sınırlaması sonrası bir süredir daha temkinli ilerleyen Alanya lüks konut piyasası, bu ilanla yeniden hareketlilik sinyali verdi. Sektör temsilcileri, özellikle üst segment yatırımcıların son dönemde arsa ve müstakil yapı arayışına yöneldiğine dikkat çekiyor.

İÇİNDE YOK YOK: HAVUZ, HAMAM, MİSAFİRHANE

Net 1.000 metrekare kapalı alana sahip ana bina, 5 oda ve 2 salondan oluşuyor. Deniz ve doğa manzarasına hâkim konumdaki malikanede 160 metrekarelik sonsuzluk havuzu, Türk hamamı, sauna ve spor alanları yer alıyor.

Bodrum katta ise soğuk hava deposu ve kapalı garaj bulunuyor. Ayrıca 270 metrekarelik bağımsız bir misafirhane de arazinin içinde konumlanmış durumda. Geniş peyzaj alanı ve özel yaşam alanlarıyla dikkat çeken mülk, “Alanya’da satılık ultra lüks malikane Kızılcaşehir” aramalarında üst sıralara çıkmış durumda.

Bir evden çok, adeta küçük bir yaşam kompleksi gibi. Ama fiyatı da öyle.

EMLAK PİYASASINDA YENİ REFERANS NOKTASI

6 Şubat’ta yayına giren ilan, yüksek segmentteki konut piyasasında yeni bir referans olarak değerlendiriliyor. İlan detaylarında, mülkün kısmen daire takasına açık olduğu da belirtiliyor.

Gayrimenkul uzmanları, bu seviyedeki fiyatların Alanya’nın uluslararası yatırımcı nezdindeki algısını doğrudan etkilediğini ifade ediyor. Özellikle Körfez ve Avrupa pazarına yönelik yüksek bütçeli yatırımcıların Alanya’da satılık malikane arayışında olduğu biliniyor.

Öte yandan 228 milyon 500 bin TL’lik bedel, güncel kur üzerinden hesaplandığında milyonlarca dolarlık bir değere karşılık geliyor. İlçede ortalama bir dairenin fiyatı düşünüldüğünde bu rakamla onlarca konut alınabiliyor. İşte tam da bu yüzden ilan, sadece bir satış değil; aynı zamanda piyasa mesajı olarak yorumlanıyor.