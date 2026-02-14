OBA Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya istekli ve baskılı başlayan Corendon Alanyaspor, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Aradığı golü ise 37. dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta savunmadan seken topu iyi takip eden Ruan Duarte, ceza sahası dışından gönderdiği şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen turuncu-yeşilliler, farkı artırmak için rakip kalede baskı kurdu. Dakikalar 80’i gösterdiğinde Ruan Duarte’nin ceza alanı içinde düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hadergjonaj, soğukkanlı bir vuruşla skoru 2-0’a taşıdı ve tribünleri ayağa kaldırdı. Ancak konuk ekip çabuk cevap verdi. 82. dakikada ceza sahası hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Enis Bardhi, klas bir frikik golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda heyecan doruğa çıkarken Alanyaspor savunması hata yapmadı. Son düdükle birlikte turuncu-yeşilli ekip sahadan 2-1 galip ayrılarak hem moral buldu hem de hanesine kritik bir 3 puan yazdırdı. Oba’da tribünler ise uzun süre galibiyet coşkusunu yaşadı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi