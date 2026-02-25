“Fahiş Hatalar Maç Sonuçlarını Etkiledi”

Kulüpten yapılan açıklamada, özellikle deplasmanda oynanan Beşiktaş karşılaşması ile geçtiğimiz hafta oynanan RAMS Başakşehir maçında verilen kararların puan kayıplarına neden olduğu ifade edildi.

Beşiktaş deplasmanında görev yapan hakem Oğuzhan Çakır’ın ve karşılaşmanın VAR ekibinin kritik pozisyonlardaki kararlarının maçın kaderini değiştirdiği belirtilen açıklamada, VAR’ın müdahale etmemesi gereken bir pozisyonda aleyhe penaltı verildiği savunuldu. Ayrıca Alanyaspor’un attığı üçüncü golün faul gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösterildi.

Turuncu-yeşilliler, oyunculara yönelik dirsekli müdahalelerde kart çıkmamasını ve gol olabilecek bir pozisyonda yapılan sert faul sonrası avantaj kararı verilmesini de eleştirdi.



Başakşehir Maçındaki Pozisyonlara Tepki

Açıklamada, RAMS Başakşehir maçında verilen penaltı kararı “skandal” olarak nitelendirildi. Alanyaspor cephesi, kamuoyunun da “komik” olarak değerlendirdiği bir penaltının aleyhlerine çalındığını savundu.

Ayrıca attıkları golün ‘el’ gerekçesiyle iptal edilmesine dikkat çekilirken, benzer bir pozisyonda rakip oyuncunun elle müdahalesine rağmen penaltı verilmemesi tepki çeken diğer kararlar arasında gösterildi.

“Adaletli Bir Süper Lig İstiyoruz”

Kulüp açıklamasında, üst üste yaşanan hakem hatalarının devam etmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceği uyarısında bulunuldu. Merkez Hakem Kurulu ve hakemler, büyük-küçük takım ayrımı yapılmadan adil yönetim sergilemeye davet edildi.

Corendon Alanyaspor, kalan haftalarda tüm takımlara eşit davranılan, adaletin ön planda olduğu bir Süper Lig temennisinde bulunarak kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu. Cemali AYDINOĞLU