ALANYA Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya’daki tarım paydaşları ve kamu kurumlarının iş birliğiyle yürütülecek yeni bir proje ile Alanya’nın coğrafi işaretli ürünü Keçi Boynuzunun üretim ve ekonomik değerinin artırılacağını açıkladı. Göktepe, projeye dair yaptığı açıklamada, “Alanya’daki tüm tarım paydaşları ve yöneticilerimiz bir araya gelerek, üreticilerimiz için fayda sağlayacak bir çalışma başlattı. Bu projede Alanya Ziraat Odası olarak aktif görev alıyoruz” dedi.

ÜRETİCİLERE EĞİTİM VE TEKNİK DESTEK SAĞLANACAK

Proje kapsamında Alanya Tarım İlçe Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret Odası, Ziraat Odası, BATEM ve Keçi Boynuzu Üreticileri Birliği iş birliğiyle üreticilere eğitim ve teknik destek sağlanacak. Eğitimler, Ticaret Odası Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilecek. Başvurular konusunda da detay veren Göktepe, “BATEM uzmanları, Ziraat Odası üyelerinden gelen başvuruları değerlendirerek kapama bahçe kuracak üreticilerin dosyalarını hazırlayacak. Üreticiler ayrıca Ticaret Odası ve Keçi Boynuzu Üreticileri Birliği üzerinden de kayıt yaptırabilirler” ifadelerini kullandı. Proje kapsamında 5.000 aşılı Keçi Boynuzu fidanı, üretim alanlarına ulaştırılacak. Göktepe, üreticilerin kapama bahçe kurmayı planlamaları halinde isimlerini Ziraat Odası’na bildirmeleri gerektiğini söyledi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi