Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri şehir içinde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta sürücü M.S(51) üzerinde ruhsatsız olan silahla birlikte mermileri kendi isteği ile polis ekiplerine teslim etti ruhsatsız olduğunu söylemesi üzerine sürücü M.S gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ruhsatsız silahla yakalanan şahıs karakolda işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanma istemiyle Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.S ruhsatsız silah taşımak suçunda TCK 6136 maddeden tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine konuldu (Mehmet AL)

Kaynak: Haber Merkezi