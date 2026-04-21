Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş JK ile oynanacak kritik mücadele öncesinde düzenlenen kahvaltı programı, takım adına moral ve motivasyon kaynağı oldu. Lunasol Restoran ortakları Yekta İnal ve Hasan Yeniacun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, kulüp içindeki dayanışmayı öne çıkaran buluşmalardan biri olarak dikkat çekti.

LUNASOL RESTORAN’DA SICAK BULUŞMA

İşletmeciler, takımı en iyi şekilde ağırlarken program boyunca samimi ve sıcak görüntüler ortaya çıktı. Kahvaltı organizasyonuna Kulüp Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu ile Kulüp Avukatı Emirhan Çavuşoğlu da katıldı.

Takımın maç öncesi moralini yükseltmeyi amaçlayan buluşmada, spor camiasında sıkça vurgulanan birlik, beraberlik ve takım ruhu mesajı öne çıktı. Özellikle kritik karşılaşmalar öncesinde yapılan bu tür organizasyonların futbolcular ve teknik ekip üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekildi.

BAŞARI MESAJI VERİLDİ

İşletme ortakları Yekta İnal ve Hasan Yeniacun ile işletmeci Mehmet Çoban, Beşiktaş karşılaşması öncesinde takıma başarı dileklerini iletti. Programda verilen destek mesajlarının, önemli maç öncesi kulübe moral kattığı görüldü.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, organizasyona ev sahipliği yapan işletme sahiplerine ve restoran çalışanlarına teşekkür etti. Çavuşoğlu, bu tür buluşmaların takım ruhuna olumlu katkı sağladığını belirterek, kulüp çevresinde oluşan dayanışmanın sahaya da yansımasının önemli olduğunu ifade etti.

Kritik kupa maçı öncesi düzenlenen kahvaltı programı, kulüp çevresinde oluşan güçlü bağların ve destek ortamının bir kez daha görünür hale geldiği organizasyonlardan biri oldu.Spor SERVİSİ