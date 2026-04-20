KUPA maçı öncesinde ev sahibi kulüp tarafından açıklanan bilet satış takvimi de netlik kazandı. Mücadelenin biletleri 19 Nisan'da ön satışa sunulurken, dün itibarıyla genel satış başladı. Taraftarlar, biletlerini Passo sistemi ve stadyum gişeleri üzerinden temin edebiliyor. Açıklanan fiyat listesinde Alanyaspor taraftarları için ayrılan misafir tribünü bileti 750 TL olarak belirlendi. Sınırlı kontenjan nedeniyle deplasman biletlerine yoğun talep olması beklenirken, diğer tribünlerde fiyatlar bin TL'den başlayıp 4 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Özellikle VIP tribünlerdeki yüksek fiyatlar dikkat çekiyor.

ŞİMŞEK YARI FİNAL İSTİYOR

Yetkililer, karşılaşmayı stadyumda takip edecek taraftarlar için bazı önemli hatırlatmalarda bulundu. Buna göre bir kişi en fazla 2 bilet satın alabilecek, stadyuma girişlerde Passo kart zorunlu olacak. Ayrıca kombine sahiplerinin devir haklarında herhangi bir kayıp yaşanmayacağı bildirildi. Alanyaspor cephesinde ise tüm planlar bu kritik karşılaşma üzerine kuruldu. Kupada yarı finali hedefleyen turuncu-yeşilliler, zorlu Beşiktaş deplasmanından avantajlı bir skorla ayrılarak adını son dört takım arasına yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Teknik heyet ve futbolcuların yüksek motivasyonu dikkat çekerken, Alanyaspor'un İstanbul'dan nasıl bir sonuçla döneceği merakla bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU