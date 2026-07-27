Alanyasporlular Derneği Başkanı Hilmi Güney ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Kaymakamı Dr. Şakir Öner Öztürk'ü makamında ziyaret ederek yeni sezon öncesi Alanyaspor'a yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Corendon Alanyaspor'un yeni sezondaki hedefleri, kente sağlayacağı sportif ve sosyal katkılar ile Alanyasporlular Derneği'nin gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler ele alındı. Dernek yönetimi, Alanyaspor'a destek amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında Kaymakam Öztürk'e bilgi verirken, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleri de paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Dr. Şakir Öner Öztürk, Alanyaspor'un Alanya'nın en önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek, kulübe destek vermek amacıyla kurulan Alanyasporlular Derneği'nin hayırlı olmasını temenni etti.

Şehrin tüm dinamiklerinin Alanyaspor etrafında kenetlenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kaymakam Öztürk, "Corendon Alanyaspor, Alanya'nın ortak değeridir. Takımımızın yeni sezonda başarılı bir performans ortaya koymasını, hedeflerine ulaşmasını ve kentimizi en iyi şekilde temsil etmesini diliyorum. Alanyaspor'a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Hilmi Güney ise nazik kabulleri ve Alanyaspor'a verdiği destek dolayısıyla Kaymakam Öztürk'e teşekkür ederek, Alanyasporlular Derneği olarak kulübün başarısı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.(Mehmet TUNÇ)