TEKNİK direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Corendon Alanyaspor, antrenmanlarda tempoyu her geçen gün artırıyor. Takımın hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun ediyor. Önceki gün gerçekleştirilen idmanda futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti. Ayak tenisi oynayan oyuncular, hem eğlendi hem de moral depoladı. Takımdaki pozitif hava gözlerden kaçmadı. Dün yapılan antrenman ise ısınma hareketleri ile başladı. Ardından taktik ağırlıklı çalışmalara geçilirken, Gaziantep FK maçının oyun planı üzerinde duruldu. Turuncu-yeşilliler, Gaziantep FK mesaisine bugün yapılacak antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU
Alanyaspor’da Gaziantep FK mesaisi: Takımda moraller yüksek
Corendon Alanyaspor'da 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Turuncu-yeşilli ekip, kritik karşılaşmaya odaklanmış durumda
Kaynak: Haber Merkezi
