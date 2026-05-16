CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulunda yaptığı konuşmada, Antalya ve Alanya bölgesinde uygulanan yabancı ikamet kısıtlamalarının yerel ekonomiye etkilerini gündeme taşıdı. Kaya, ani alınan kısıtlama kararlarının bölgedeki ticari döngüyü yavaşlattığını ve esnafı zor durumda bıraktığını aktardı.

Geçtiğimiz hafta Alanya'da gerçekleştirdiği saha çalışmalarına değinen milletvekili, taksicilerden restoran işletmecilerine, inşaat sektöründen emlakçılara kadar geniş bir yelpazedeki esnafın mağduriyet yaşadığını bildirdi. Yabancı yatırımcıların bölgeden çekilmesinin milyarlarca dolarlık döviz kaybına yol açtığı öne sürüldü.

BAKAN ŞİMŞEK'E YATIRIMCI TEPKİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ülkeye yeni dış kaynak çekme çabalarına atıfta bulunan Kaya, halihazırda bölgede bulunan nitelikli yabancı sermayenin mevcut kısıtlamalar yüzünden kaybedildiğini savundu. İstanbul Finans Merkezi'nin ülke ekonomisine katkısı gözetilirken, Alanya'nın ekonomik potansiyelinin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

İKAMET KRİZİ İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NELER?

Mevcut uygulamada yabancıların ikamet izni alabilmesi için uygulanan mahalle bazlı nüfus kotaları, özellikle sahil şeridindeki gayrimenkul piyasasını ve buna bağlı hizmet sektörlerini doğrudan etkiliyor. Kaya'nın meclise sunduğu çözüm önerisine göre, ikamet amaçlı gayrimenkul alım alt sınırının 100 bin dolara düşürülmesi ve dar kapsamlı mahalle kotası yerine ilçe bazlı daha esnek bir sisteme geçilmesi talep ediliyor.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA VERİLEN SÖZLER

Geçtiğimiz kasım ayında bölge sivil toplum kuruluşlarının Ankara'da yetkililerle bir araya geldiğini hatırlatan Kaya, o dönem verilen sözlere rağmen somut bir adım atılmadığını açıkladı. Sorunun artık ertelenemez bir boyuta ulaştığını belirterek iktidarı ivedilikle göreve davet eden milletvekili, atılacak her türlü yapıcı adıma muhalefet olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.