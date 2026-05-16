Alanya'nın Çarşı Mahallesi'nde yer alan bir otelde konaklayan İsveç vatandaşı Svetlana Natalia Linder, odasında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Uzun süre odasından çıkmayan turistten haber alamayan tesis çalışanlarının durumu yetkililere bildirmesiyle olay ortaya çıktı.

Yerel kaynaklardan Mert Cantürk'ün aktardığı bilgilere göre, durumdan şüphelenen otel personeli odaya girdiğinde Linder'i yatakta hareketsiz yatarken buldu. Tesis yetkililerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, belirtilen adrese hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Otele ulaşan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrolde, İsveçli kadının yaşamını yitirdiği kesinleşti. Bunun üzerine polis ekipleri odada güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme başlattı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ NASIL BELİRLENECEK?

Yabancı uyruklu turistlerin otel ölümlerinde uygulanan standart prosedür gereği, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı odada detaylı bir araştırma yürüttü. Yapılan incelemelerin ardından Svetlana Natalia Linder'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin netleşmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Linder'in ölümünün doğal yollardan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı, hazırlanacak otopsi raporunun ardından aydınlığa kavuşacak.