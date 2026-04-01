Hastaneye bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde (TRSM) hizmet alan hastaların hazırladığı el sanatları ve resim çalışmaları, hastane içerisinde açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu. Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle TRSM’de yürütülen eğitimler kapsamında; resim, ahşap boyama, ebru, takı tasarımı ve geri dönüşüm malzemelerinden dekoratif ürünler gibi birçok eser bu özel günde sergilendi.

Serginin ilk ziyaretçileri arasında Başhekim Banu Karakuş Yılmaz, hastane yönetimi ile Halk Eğitim yöneticileri ve öğretmenler yer aldı. Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, “Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde, Bipolar Farkındalık Günü kapsamında toplumda bilinç oluşturmak, ön yargıları azaltmak ve hasta ile hasta yakınlarını bilgilendirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Dünya genelinde ruh sağlığına yönelik artan farkındalık çalışmaları, bireylerin bilgi düzeyini artırmakta ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaktadır. Bu süreç, ruhsal hastalıklara yönelik damgalanmanın azaltılması ve erken tanı ile tedavinin öneminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Bipolar bozukluk; duygu durumunda, enerji seviyelerinde ve günlük yaşam aktivitelerinde belirgin değişimlerle seyreden, ancak tedavi edilebilir bir ruh sağlığı hastalığıdır. Bu kapsamda Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz kurslar sayesinde hastalarımızın hem tedavi süreçlerine katkı sağlanmakta hem de sosyal hayata katılımları desteklenmektedir. Sergide yer alan tüm eserler, yaklaşık 7 aylık emeğin ürünüdür. Hepsi bizim için çok kıymetlidir. Bu süreçte emeği geçen hastalarımıza, eğitmenlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

Kaynak: Alanya EAH/BÜLTEN