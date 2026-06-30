Karadeniz Bölgesi'nde geleneksel tarıma alternatif olarak değerlendirilen turna yemişi (cranberry) üretimi giderek artıyor. Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu gibi illerde yoğunlaşan bu bitki, düşük maliyeti ve sanayideki yüksek talebiyle dikkat çekiyor.

Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, kıraç arazilerde bile yetişebilen turna yemişi, hastalıklara karşı yüksek direnç gösteriyor. Sulama, ilaçlama ve gübreleme ihtiyaçlarının asgari düzeyde olması, çiftçilerin üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Ayrıca bitkinin bir kez dikildikten sonra uzun yıllar boyunca hasat edilebilmesi, sürdürülebilir bir tarımsal faaliyet imkanı tanıyor.

SANAYİDEN ALIM GARANTİSİ

Kozmetik, ilaç ve gıda takviyesi sektörlerinde ham madde olarak kullanılan turna yemişine yönelik talep sürekli artış gösteriyor. İç piyasadaki kurumsal firmalar, hasat dönemi öncesinde üreticilerle sözleşme imzalayarak alım garantisi sağlıyor. Uzmanların bildirdiğine göre, bu durum üreticinin pazarlama riskini ortadan kaldırırken, Avrupa ülkelerine yönelik ihracat potansiyeli de dış ticarette yeni fırsatlar yaratıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN RİSKLER NASIL AZALTILABİLİR?

Tarımsal dönüşüm sürecinde sözleşmeli tarım modelinin sunduğu güvenceye rağmen, uzmanlar üretime geçmeden önce kapsamlı bir fizibilite çalışması yapılmasını öneriyor. İklim verileri, toprak yapısı ve su kaynaklarının analiz edilmesi, yatırımın geleceği açısından kritik önem taşıyor. Büyük ölçekli finansal kayıpları önlemek amacıyla, doğrudan geniş arazilere ekim yapmak yerine ilk aşamada küçük parsellerde deneme üretimleri gerçekleştirilmesi tavsiye ediliyor.

SAĞLIK ALANINDAKİ KULLANIMI

Tıbbi çalışmalara konu olan turna yemişi, yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini destekleyen ürünler arasında yer alıyor. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu özelliği bulunan meyve, aynı zamanda kalp sağlığının korunmasına ve vücuttaki iltihabi süreçlerin azaltılmasına yardımcı oluyor. Hücre yenilenmesini destekleyen bileşenleri sayesinde bitki, kozmetik sanayisinin de temel girdilerinden birini oluşturuyor.