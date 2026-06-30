Olay, 30 Haziran sabah saatlerinde Saray Mahallesi Dizdaroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenle çatıya çıkan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olası bir risk ihtimaline karşı itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi.

Polis ekiplerinin bir süre devam eden görüşmeleri sonucunda ikna edilen kişi, bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi. Sağlık kontrolünün ardından şahıs, işlemler için polis merkezine götürüldü.

Olay nedeniyle sokakta kısa süreli hareketlilik yaşanırken, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgede hayat normale döndü.