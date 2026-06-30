Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Dörtyol Mezarlığı'nda yaşandığı öne sürülen olay, mezarlık ziyareti yapan vatandaşların tepkisine neden oldu. İddiaya göre, mezarlara dikilen çiçekler kimliği belirlenen bir işletmeci tarafından koparılarak yakındaki restoranın masa süslemelerinde kullanıldı.

Kabir ziyaretinde fark ettiler

Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, mezar başlarına özenle diktikleri çiçeklerin yerinde olmadığını fark etti. Durumu araştıran bazı mahalle sakinleri, koparılan çiçeklerin mezarlığın yakınındaki bir restoranın müşteri masalarında dekor amaçlı kullanıldığını ileri sürdü.

Bu iddianın ardından mahallede büyük tepki oluşurken, vatandaşlar yaşanan durumu manevi değerlere saygısızlık olarak değerlendirdi.

"Bu ne insanlığa ne vicdana sığar"

Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, mezarlara dikilen çiçeklerin sadece bir süs değil, kaybettikleri yakınlarının hatırasını yaşatmanın bir simgesi olduğunu belirtti.

Vatandaşlar, "Yakınlarımızın mezarlarını kendi ellerimizle düzenliyor, çiçeklerini suluyoruz. Bunların koparılarak ticari amaçla kullanılması kabul edilemez. Bu ne vicdana ne de insanlığa sığar." ifadelerini kullandı.

Yetkililere inceleme çağrısı

Mahalle sakinleri, olayın aydınlatılması ve iddiaların araştırılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kolluk kuvvetlerine çağrıda bulundu. Vatandaşlar, iddiaların doğru olduğunun tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin uygulanmasını istedi.

Olayla ilgili şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların ilgili makamlarca incelenmesi bekleniyor.