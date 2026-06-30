Resmi Gazete'nin 12 Haziran tarihli sayısında yayımlanan SEDDK tebliği uyarınca, zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) AA muhabirine aktardığı bilgilere göre, hasar ve araç değer kaybı süreçleri artık tek eksper tarafından yönetilecek. Düzenleme ile uyuşmazlıkların azaltılması ve vatandaşın tazminata daha hızlı ulaşması hedefleniyor.

Geçmiş yıllarda, araç değer kaybı taleplerinin ayrı bir başvuru gerektirmesi süreci uzatıyor ve yüksek komisyon alan aracı yapıların devreye girmesine neden oluyordu. Yeni sistemde bu sorun ortadan kalkıyor. Maddi hasar başvurusu yapıldığında, değer kaybı talebi de otomatik olarak sürece dahil edilecek.

DEĞER KAYBI İÇİN AYRI BAŞVURU YAPILMAYACAK

Merkezi atama sistemiyle belirlenen eksper, hem aracın hasarını hem de değer kaybını tek bir rapor içinde hesaplayacak. Hesaplamalarda aracın markası, model yılı, hasarın niteliği ve piyasa özellikleri gibi ortak kriterler esas alınacak. Hazırlanan raporun sigorta şirketine ulaşmasının ardından, hesaplanan tutar hak sahibine bildirilecek.

Süreç boyunca vatandaşlar, e-Devlet sistemine kayıtlı cep telefonları üzerinden doğrudan bilgilendirilecek. Ayrıca sağlık teminatlarında da netleştirmeler yapılarak, trafik kazası kaynaklı tedavi giderlerinin SGK tarafından, geçici iş göremezlik ödemelerinin ise trafik sigortası sakatlık teminatından karşılanması karara bağlandı.

SÜRÜCÜLER YENİ DÖNEMDE NE YAPMALI?

Yeni düzenleme, kaza sonrası sürücülerin bürokratik yükünü büyük ölçüde hafifletiyor. Hak sahiplerinin artık değer kaybı tazminatı alabilmek için üçüncü şahıslara veya aracı kurumlara vekalet vermesine gerek kalmıyor. Sadece hasar ihbarı yapılması tüm yasal süreçleri başlatmak için yeterli olurken, tazminat takibi e-Devlet onaylı iletişim kanallarından şeffaf biçimde yapılabilecek.

AĞIR HASARLI ARAÇLAR VE RÜCU ŞARTLARI

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Temmuz 2025 itibarıyla uygulanmakta olan kurallara uyumlu hale getirilen yeni şartlara göre, ağır hasarlı araçlar için tazminat ödenmeden önce 'trafikten çekilmiştir' ibareli tescil belgesi sunulması zorunlu olacak. Sigorta tahkim sistemindeki dosyaların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan değer kaybı uyuşmazlıklarının, bu standart hesaplama ve tek dosya uygulamasıyla hızla düşmesi bekleniyor.

Öte yandan, kaza yerini terk etme hükümleri de mağduriyetleri önleyecek şekilde yeniden düzenlendi. Can güvenliğini sağlamak veya tedavi amacıyla sağlık kuruluşuna gitmek gibi zorunlu haller nedeniyle olay yerinden ayrılmak, sigorta şirketinin rücu sebepleri arasından tamamen çıkarıldı. Bu istisnai haller dışında olay yerinin terk edilmesi durumunda ise rücu hakkı geçerli olmaya devam edecek.

Araç onarımlarında orijinal parça kullanımı temel ilke olarak benimsenirken, bu konuda da esneklik sağlandı. Orijinal parçanın temin edilememesi veya teknik olarak değiştirme imkanının bulunmaması hallerinde eşdeğer parçaların kullanılmasına izin verilecek. Tüm bu adımların, onarım kalitesine ilişkin belirsizlikleri azaltarak sigortalıların sisteme duyduğu güveni artırması hedefleniyor.