Kadınlarda dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinden biri olan kalp ve damar hastalıklarına karşı Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Okulu tarafından yeni bir araştırma yayımlandı. Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin bilimsel yayın organında paylaşılan çalışmaya göre, haftalık düzende direnç egzersizlerine yer vermek kardiyovasküler riskleri önemli ölçüde düşürüyor.

Dr. Edward Giovannucci ve ekibinin yürüttüğü araştırma kapsamında, Nurses' Health Study (NHS) veritabanında yer alan 117 bini aşkın kadının sağlık geçmişi incelendi. İnceleme sonucunda, haftada en az iki saat kuvvet veya ağırlık antrenmanı yapan kadınların, egzersiz yapmayanlara kıyasla kalp krizi geçirme riskinin yüzde 44 daha düşük olduğu saptandı. Ayrıca bu grupta genel kardiyovasküler hastalık riski de yüzde 20 oranında azaldı.

Araştırmanın başındaki isimlerden Dr. Tianyue Zhang, egzersiz süresi ile koruma katsayısı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu bildirdi. Zhang'ın aktardığı verilere göre, haftalık programa eklenen her bir saatlik ağırlık çalışması, kalp krizi olasılığını yüzde 14 oranında daha aşağı çekiyor. Uzmanlar, kas kütlesindeki artışın insülin direncini kırmada ve kan şekerini dengelemede kritik rol oynadığını belirtiyor.

KARDİYO VE AĞIRLIK BİRLİKTE UYGULANMALI

Araştırma sonuçları, ağırlık antrenmanlarının yürüyüş veya koşu gibi aerobik egzersizlerin yerini almadığını, aksine birbirlerini tamamladıklarını gösteriyor. Haftalık iki saatlik kuvvet antrenmanını 150 dakikalık tempolu kardiyo ile birleştiren kadınlarda kalp krizi riskinin yüzde 45 oranında azaldığı tespit edildi. Metabolizmayı hızlandıran bu ikili kombinasyon, kalbin genel işleyiş yükünü hafifletiyor.

DİRENÇ EGZERSİZLERİ GÜNLÜK HAYATA NASIL EKLENİR?

Uzmanların kalp sağlığı için önerdiği kuvvet antrenmanları, yalnızca spor salonlarındaki ağır ekipmanlarla sınırlı kalmıyor. Ev ortamında kendi vücut ağırlığıyla yapılan şınav, mekik ve squat gibi hareketler ile pilates bantları veya hafif dambıllarla uygulanan rutinler de kas yoğunluğunu artırarak araştırmada hedeflenen koruma etkisine ulaşılmasına yardımcı oluyor.