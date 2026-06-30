Alman turizm devi TUI, 2026 yaz sezonuna ilişkin tatil taleplerinin beklentileri aştığını bildirdi. Şirket verilerine göre, Türkiye bu yaz sezonunun en dikkat çeken ülkelerinden biri olurken, Antalya en fazla rezervasyon alan destinasyon sıfatıyla zirveye yerleşti. Antalya'yı sırasıyla İspanya'nın Mallorca Adası ile Yunanistan'ın Girit, Rodos ve Kos adaları takip etti.

REZERVASYON ALIŞKANLIKLARI NASIL DEĞİŞİYOR?

TUI yetkililerinin açıklamasına göre, bu yılki tatil planlama eğilimlerinde daha önce görülmemiş bir tablo ortaya çıktı. Aylarca öncesinden plan yapan tatilcilerle son dakika fırsatlarını kovalayanların sayısının eş zamanlı olarak yüksek seviyelerde seyrettiği aktarıldı. Son dakika planı yapanlar için Antalya ve Dalaman'da uygun kapasitenin devam ettiği duyuruldu.

Küresel ölçekte Bulgaristan, Girit, Hurghada, Mallorca, Ibiza ve Tenerife gibi bölgelerde de son dakika yer bulma imkanı sürerken; Rodos, Lanzarote ve Agadir'de doluluk oranlarının hızla tırmandığı ifade edildi. Ülke bazında en çok talep gören pazar İspanya olurken, uzak rotalarda Amerika Birleşik Devletleri liderliğini korudu. Tayland başta olmak üzere Mauritius, Kanada, Vietnam, Meksika ve Kosta Rika'ya olan ilginin de arttığı belirtildi.

AİLE ODAKLI YATIRIMLAR TERCİHLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Şirket, aile segmentindeki pazar payını artırmak amacıyla Türkiye, Yunanistan, Mısır, İspanya, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan toplam 25 tesisi 'Splashworld' markası altında topladı. Ürün yönetimi yetkilileri, doğrudan su parkı erişimi sunan otellerin çocuklu ailelerin karar sürecinde giderek daha belirleyici hale geldiğini vurgulayarak yatırımların süreceğini açıkladı.

Antalya'nın rezervasyonlarda zirvede yer alması ve aile konseptli otellere yönelik artan ilgi, bölgenin en büyük yatak kapasitesine sahip ilçesi Alanya'daki turizm sektörü tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle su parkı ve çocuk dostu tesislerin yoğunlukta olduğu Alanya pazarında, TUI'nin açıkladığı bu verilerin sezon geneline olumlu yansıması muhtemel bir etki olarak değerlendiriliyor.