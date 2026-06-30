Yaklaşık 25 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrette yıl ortasında yeni bir artış beklentisi oluşmuştu. Ancak yapılan son açıklamayla birlikte Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılmayacağı netleşti.

Böylece memur maaşları, emekli aylıkları ve sosyal yardım ödemelerinde artış yaşanacak olmasına rağmen, asgari ücret mevcut seviyesinde kalacak.

Asgari Ücret 28 Bin Liranın Üzerine Çıkarılmıştı

2026 yılının Ocak ayında yapılan son düzenlemeyle asgari ücret 28 bin liranın üzerine yükseltilmiş, işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinde de artışa gidilmişti. Yüksek enflasyon nedeniyle yıl ortasında ikinci bir zam yapılabileceği yönünde beklentiler oluşsa da hükümet cephesinden gelen açıklama bu ihtimali şimdilik ortadan kaldırdı.

Yeni Zam Ocak Ayında Belirlenecek

Mevcut uygulamaya göre asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yeniden belirleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, 2027 yılı için yeni asgari ücreti yıl sonunda gerçekleştireceği toplantılar sonucunda açıklaması bekleniyor.

Komisyonun değerlendirmelerinde enflasyon oranı, ekonomik büyüme, iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve yıl sonu beklentileri belirleyici olacak.

Olası Zam Senaryoları

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerine göre yeni asgari ücret için çeşitli senaryolar gündeme geliyor. Buna göre;

Yüzde 20 zam: 33 bin 690 TL

33 bin 690 TL Yüzde 25 zam: 35 bin 94 TL

35 bin 94 TL Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL

Bu rakamlar resmi bir karar niteliği taşımıyor. Nihai ücret, yıl sonunda açıklanacak ekonomik veriler ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı doğrultusunda belirlenecek.

Sosyal Yardımlarda Artış Bekleniyor

Temmuz ayında yaşlılık aylığı, engelli maaşı, evde bakım desteği, dul ve yetim aylıkları gibi birçok sosyal yardım kaleminde artış yapılması beklenirken, bu düzenlemelerin asgari ücret üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacağı belirtiliyor.

Resmi açıklamanın ardından gözler, 2027 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin belirleneceği yıl sonu görüşmelerine çevrildi. Milyonlarca çalışan, enflasyon ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda açıklanacak yeni ücret kararını bekliyor.