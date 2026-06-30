Yazar Yılmaz Bağışlar, yeni yayımlanan Naula’da Bir Gemi Ustası adlı romanından elde edilecek tüm geliri eğitime destek amacıyla bağışladı. Kitap satışından elde edilen gelir, Atatürkçü Düşünce Derneği bünyesindeki öğrencilere burs olarak ulaştırılacak.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Toplantısı'na davet edilen Bağışlar, Alanya'nın yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle değil, kültür ve tarih turizmiyle de önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Yeni romanında Antik Roma dönemindeki Alanya (Korakesion), Syedra ve Leartes gibi tarihi değerleri işlediğini belirten Bağışlar, bu eserle bölgenin kültürel mirasının tanıtımına katkı sunmayı hedeflediğini söyledi. Bağışlar, "Alanya olarak sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla dayanışma içinde tarihi ve kültürel değerlerimizi ön plana çıkarabilir, turizmimize yeni bir değer kazandırabiliriz" dedi.

TARİHİ KURGUSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Cinius Yayınları etiketiyle yayımlanan Naula’da Bir Gemi Ustası, günümüz Türkiye'si ile M.Ö. 200'lü yıllar arasında kurulan mistik bir zaman köprüsü üzerinden ilerliyor. Tarihi gerçeklik ile kurgusal unsurları buluşturan roman, Antik Roma dönemindeki Korakesion, Syedra ve Leartes gibi tarihi kentleri edebiyat aracılığıyla yeniden okuyucuyla buluşturuyor. Alanya'nın tarihi mirasını farklı bir bakış açısıyla ele alan eser, kültür turizmine katkı sağlamayı amaçlarken, tarihi mekanları roman kurgusuyla bir araya getirmesiyle de dikkat çekiyor.

MÜHENDİSLİKTEN EDEBİYATA

İnşaat mühendisi olan Yılmaz Bağışlar, spor ve yerel yönetim alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Mahmutlarspor Onursal Başkanı olan Bağışlar, 2019-2024 yılları arasında Alanya Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı.Yeni romanıyla Alanya'nın tarihi ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Bağışlar, kitap gelirini öğrencilere burs olarak bağışlayarak hem eğitime hem de kentin kültürel tanıtımına anlamlı bir katkı sundu.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR