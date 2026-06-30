Alanya Belediyesi, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde organize edilen arı kovanı dağıtım töreni, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Oba Şantiyesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe; Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyeleri Serdar Sönmez ve Mustafa Eroğlu, Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Turan, Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri ve bölgede faaliyet gösteren çok sayıda arı üreticisi katıldı.

Bölgedeki arıcılık faaliyetlerini geliştirmek ve bal rekoltesini artırmak hedefiyle aralıksız sürdürülen destek programı kapsamında, arı üreticiliği kursunu başarıyla tamamlayan 56 üreticinin her birine üçer adet kovan teslim edildi. Toplamda 168 adet arı kovanının dağıtıldığı etkinlikte, üretimin devamlılığına katkı sağlandı.

“ÜRETİCİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Dağıtım töreninde üreticilere seslenen Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, bu çalışmaların kurumların üreticiye olan köklü ve kalıcı desteğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Nazmi Zavlak, şu ifadelere yer verdi: “Bu destekler, geçmişten günümüze taşıdığımız, kırsalı kalkındırma ve üreticiyi yaşatma geleneğimizin çok kıymetli bir parçasıdır. Toprağına, kovanına ve üretimine sahip çıkan her bir çiftçimizin, her bir üreticimizin dün olduğu gibi bugün de her zaman yanındayız. Alanya'mızın doğasına ve ekonomisine değer katan siz değerli arıcılarımızı desteklemeye, geçmişten aldığımız bu güzel hizmet mirasıyla emeğinize omuz vermeye kararlılıkla devam edeceğiz."