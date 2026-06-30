Gaziantep'te uzun yıllardır baklava ustalığı yapan Mehmet Taşçı, yaz mevsiminde artan hafif tatlı talebini karşılamak amacıyla soğuk baklavaya alternatif olarak soğuk kadayıf üretti. Geleneksel şerbetli tatlıların sıcak havalarda tüketiminin zorlaşması üzerine geliştirilen bu yeni lezzet, meyve aromaları ve çikolata ile zenginleştirilerek satışa sunuldu.

Taşçı'nın açıklamasına göre, soğuk baklavanın kentteki popülerliğinden yola çıkılarak yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan soğuk kadayıf, kısa sürede tüketicilerden ilgi gördü. Şerbetli tatlıların yorucu etkisini azaltmayı hedefleyen bu ürün, bölgede tek olma özelliği taşıyor.

SOĞUK TATLILARA İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Son yıllarda Türkiye genelinde yaz aylarında geleneksel tatlıların soğuk versiyonlarına yönelik belirgin bir tüketici yönelimi bulunuyor. Süt ve çikolata kullanılarak hafifletilen soğuk baklava ile başlayan bu akım, ustaların yeni denemeleriyle farklı geleneksel lezzetlere de uyarlanıyor. Sütlü şerbet tekniği, tatlıların yoğunluğunu hafifleterek sıcak günlerde daha rahat bir tüketim imkanı sağlıyor.

MÜŞTERİLERDEN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

Ürünün geliştiricisi Mehmet Taşçı'nın aktardığına göre, soğuk kadayıfı ilk kez deneyen müşteriler yüksek memnuniyet oranları bildiriyor. Taşçı, yeni tatlının yapısının geleneksel şerbetli tatlılara göre çok daha hafif olduğunu belirterek, "Bu şehirde ve bölgede olmayan bir üretim gerçekleştirdik. Yaz sıcaklarında tercih edilen bu lezzeti, ağırlık yapmayan yapısı nedeniyle porsiyonların ötesinde paket olarak da satıyoruz" ifadelerini kullandı.