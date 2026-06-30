Alanya genelinde taşımacılık sektöründe düzeni sağlamak ve taksici esnafının haklarını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Alanya Şoförler Odası'nın korsan ve usulsüz taşımacılıkla mücadelesi adeta hız kesmiyor. Son aylarda özellikle dijital uygulamalar üzerinden yapılan kural ihlallerine karşı büyük bir savaş açan Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, emniyet güçleriyle koordineli olarak gerçekleştirilen denetimlerin hiç ara verilmeden, kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Esnafın ekmeğine leke sürülmesine ve haksız rekabete kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirten Başkan Akkaya, teknolojik aplikasyonları bahane ederek diğer durakların çalışma bölgelerine müdahale eden ticari araçlara karşı yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını vurguladı.

Konuyla ilgili yapılan son denetimlerde suçüstü yakalanan bir araç üzerinden tüm sektöre net bir mesaj veren Başkan Akkaya, "Defalarca uyarılarımıza rağmen; Aplikasyon (UBER, YANDEX) kullanarak diğer taksi duraklarımızın bölgesinden iş almaya devam eden ticari taksi ile ilgili ve aynı suçu 2. defa işlemesinden dolayı para cezası ve 10 gün trafikten menedilerek cezai işlem uygulanmıştır." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi