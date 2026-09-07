Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Alanyaspor, bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede turuncu-yeşilliler, sezonun ilk deplasman galibiyetini alarak Alanya'ya 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

ALANYASPOR DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Sezonun ilk üç karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Alanyaspor, 4 puan topladı. Turuncu-yeşilliler tek galibiyetini sahasında Beşiktaş karşısında elde ederken, deplasmanda henüz kazanamadı. Rize karşılaşması bu nedenle Alanyaspor açısından hem puan tablosunda yukarı yönlü hareket etmek hem de dış saha performansını güçlendirmek için önem taşıyor.

Alanyaspor son lig karşılaşmasında Eyüpspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Turuncu-yeşilliler, Rize'de bu sonucu geride bırakıp yeniden galibiyet serisine başlamanın hesaplarını yapıyor. Deplasman maçlarında oyun disiplininin korunması, rakibin baskılı başladığı bölümlerde top kayıplarının azaltılması ve yakalanan hücum fırsatlarının değerlendirilmesi karşılaşmanın belirleyici noktaları arasında olacak.

RİZESPOR SEZONA 6 PUANLA BAŞLADI

Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı ilk üç maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puana ulaştı. Karadeniz temsilcisi iki galibiyetini de deplasmanda elde ederken, sahasında oynadığı karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Rizespor bu kez taraftarı önünde sezonun ilk iç saha galibiyetini ararken, Alanyaspor da rakibinin bu planını bozmayı hedefliyor.

SON 7 LİG MAÇINDA ALANYASPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki yakın dönem rekabetinde Alanyaspor'un sonuç üstünlüğü bulunuyor. Çaykur Rizespor, turuncu-yeşillilerle oynadığı son 7 Süper Lig karşılaşmasının yalnızca birini kazanabildi. Bu dönemde Alanyaspor 3 kez galip gelirken, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezon iki ekip arasında oynanan iki lig mücadelesinde de eşitlik bozulmadı.

Buna karşılık Rize deplasmanı Alanyaspor için kolay bir adres değil. Turuncu-yeşilliler, Süper Lig tarihinde Çaykur Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmalarda henüz galibiyet elde edemedi. Bu tablo, son yıllardaki genel eşleşme üstünlüğüne rağmen Alanyaspor'un bu akşam aynı zamanda Rize'deki galibiyet hasretini sona erdirmek için sahaya çıkacağı anlamına geliyor.

İKİ TAKIMDA DA EKSİK VAR

Karşılaşma öncesinde Alanyaspor'da sakatlığı bulunan Maestro'nun kadroda yer alması beklenmiyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor'da ise sakatlığı bulunan Alikulov'un forma giyemeyeceği bildirildi. Eksikler nedeniyle teknik ekiplerin orta saha ve savunma kurgusunda yapacağı tercihler, maçın oyun planına doğrudan etki edebilecek başlıklar arasında bulunuyor.

MAÇIN HAKEMİ ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak Çaykur Rizespor-Alanyaspor karşılaşmasını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Şener yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Birkan Altındaş olacak. Alanyaspor, Karadeniz deplasmanından galibiyetle ayrılarak hem sezonun ilk dış saha zaferini almak hem de ligdeki puanını artırmak istiyor.