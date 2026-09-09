YILBAŞINDA hazırlanan programla çalışmalarını mahalle mahalle hayata geçiren Alanya Belediyesi, Karapınar Mahallesi’nde uzun süredir beklenen yol düzenlemesini gerçekleştiriyor. Yol genişletme ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, ana güzergâhlarda ve ara yollarda sathi kaplama ile sıcak asfalt uygulaması yapıyor. Çalışmalar sona erdiğinde mahallede ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

BAŞTAN SONA YENİLENİYOR

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt öncesinde yol platformunu sağlamlaştırırken, dar olan bölümlerde ise genişletme çalışmaları yaptı. Böylece özellikle iki aracın karşılıklı geçişte yaşadığı sorunlar ortadan kaldırılıyor. Kış aylarında yağış nedeniyle bozulan ve ulaşımı zorlaştıran noktalar da asfalt programına dahil edildi.

MUHTAR YILMAZ: “VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLDİ”

Karapınar Mahalle Muhtarı Fatih Yılmaz, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi, “Karapınar, Alanya’nın merkeze en uzak mahallelerinden biri. Çoğu kişi burayı sadece yayla olarak biliyor ama biz burada yaz kış yaşıyoruz. Daha önce planlanan altyapı çalışmalarının ardından şimdi 6.5 kilometrelik asfalt çalışması yapılıyor. Verilen söz yerine getirildi. Mahallemiz adına Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, Başkan Yardımcılarımıza, Fen İşleri Müdürlüğü’ne ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.”

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Karapınar Mahallesi sakinleri de yapılan çalışmanın günlük yaşamlarını kolaylaştıracağını belirterek belediye ekiplerine teşekkür etti. Vatandaşlar, daha önce dar ve yıpranmış olan yolların genişletildiğini, kışın ulaşımın zor olduğu bölgelerin de asfaltlandığını ifade ederek, “Artık iki araç rahatlıkla karşılaşıp geçebiliyor. Mahallemiz uzun yıllardır beklediği hizmete kavuştu.” dedi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN