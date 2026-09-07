Alanya'nın Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'un 2026-2027 sezonunda Erzurumspor FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın tarihi fikstürde yer aldı. beIN SPORTS'un maç sayfasında iki ekibin karşılaşması 7 Mart 2027 tarihli olarak gösteriliyor.

İKİNCİ RANDEVU ERZURUM'DA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çekilen 2026-2027 Süper Lig fikstürüne göre Alanyaspor ile Erzurumspor FK sezon içinde iki kez karşı karşıya gelecek. İlk mücadele ligin 7. haftasında Alanya'da oynanacak. Sezonun ikinci yarısındaki rövanş ise Erzurumspor FK'nın sahasında gerçekleştirilecek.

Fikstür kaynaklarında Erzurumspor-Alanyaspor karşılaşmasının 7 Mart 2027'de oynanması planlanıyor. Maçın kesin başlama saati ve yayın programı ise karşılaşma haftası yaklaşırken yayıncı kuruluş ve ilgili kurumların güncel programıyla netleşecek.

ALANYASPOR'UN MART AYINDA ZORLU FİKSTÜRÜ

Turuncu-yeşillilerin Erzurum deplasmanı, sezonun son bölümüne girilirken oynayacağı önemli karşılaşmalardan biri olacak. Mevcut fikstüre göre Alanyaspor, 28 Şubat'ta Çorum FK'yı ağırladıktan sonra 7 Mart'ta Erzurumspor FK deplasmanına çıkacak. Alanya ekibini bir sonraki hafta ise Fenerbahçe karşılaşması bekliyor.

SEZON ÖNCESİNDE DE KARŞILAŞTILAR

İki ekip 2026-2027 sezonu başlamadan önce de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 4 Ağustos 2026'da oynanan hazırlık karşılaşması golsüz beraberlikle tamamlandı. Süper Lig'deki mücadeleler ise takımların bu sezon resmi maçlardaki buluşmaları olacak.