İLK kez 2004 yılında düzenlenen ve yıllar içerisinde uluslararası bir sanat buluşmasına dönüşen sempozyum; bu yıl Alanya Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) iş birliğinde, Demirtaş Madencilik, Dumlu Özcan Madencilik ve Taş Diyarı’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek.

TAŞ, SANATÇILARIN ELLERİNDE ESERE DÖNÜŞECEK

Sempozyum kapsamında farklı ülkelerden Alanya’ya gelecek sanatçılar, bölgenin doğal zenginlikleri arasında yer alan diyabaz taşı bloklarını yaklaşık bir ay boyunca işleyerek özgün eserler ortaya çıkaracak. Halka açık olarak gerçekleştirilecek üretim süreci sayesinde vatandaşlar ve Alanya’yı ziyaret edenler, taşın sanatçıların ellerinde bir sanat eserine dönüşmesine yakından tanıklık etme fırsatı bulacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, 21. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na katılacak sanatçılar belirlenecek. Bir ay sürecek üretim çalışmalarının ardından ortaya çıkan eserler, 30 Kasım 2026 tarihinde eski Alanya Belediyesi binasının arkasında oluşturulacak açık hava sergi alanında sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sempozyum kapsamında üretilen heykellerin, ilerleyen süreçte kentin farklı noktalarında sergilenerek Alanya’nın kültür ve sanat yaşamına kalıcı katkı sunması hedefleniyor.

BAŞVURULAR 18 EYLÜL’E KADAR

Sempozyuma katılmak isteyen sanatçılar, Alanya Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu ve gerekli belgeleri hazırlayarak 18 Eylül 2026 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta yoluyla başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN