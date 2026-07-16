Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yetiştiriciler tarafından dalından özenle toplanan olgunlaşmamış yeşil cevizler, zorlu bir sürecin ardından yüksek katma değerli reçele dönüştürülüyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu özel lezzet, hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor.

Üretim aşamasında cevizler yere düşmeden toplanarak tesislere getiriliyor. Kabukları soyulan ürünler, istenilen kıvamı alması için yaklaşık 10 ila 15 gün boyunca sadece suda bekletiliyor. Ardından büyük kazanlarda kaynatma işlemine geçilerek pancar şekeriyle tatlandırılıyor. Dinlenme süresini tamamlayan reçeller, hijyenik koşullarda kavanozlanarak depolarda muhafaza ediliyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKTI

İşletme sahibi Barış Göl'ün yaptığı açıklamaya göre, ceviz reçeli üretimi yoğun emek gerektiren bir süreçten oluşuyor. Önceki yıllarda ortalama 20 ila 30 ton arasında üretim yaptıklarını belirten Göl, son dönemde artan fason üretim talepleriyle birlikte bu yıl kapasiteyi net olarak iki katına çıkardıklarını duyurdu. Elde edilen reçeller Türkiye'nin dört bir yanındaki beş yıldızlı otellere, kahvaltı salonlarına ve gurme ürün satışı yapan işletmelere gönderiliyor.

CEVİZ REÇELİ HANGİ ÜLKELERE İHRAÇ EDİLİYOR?

Bölgenin önemli değerlerinden biri olan ve El Cevaz markasıyla piyasaya sunulan ürün, sadece iç piyasayla sınırlı kalmayıp geniş bir ihracat ağına ulaştı. Göl'ün aktardığı verilere göre Avrupa'da beş, Asya'da ise 5-6 ülkenin yanı sıra Rusya ve Arap ülkelerine düzenli ürün gönderimi yapılıyor. Sadece su, ceviz, pancar şekeri ve baharat kullanılarak koruyucusuz üretilmesi, bu yöresel tatlının küresel pazardaki pazar payını her geçen yıl büyütüyor.

Üretici Barış Göl, tamamen doğal yöntemlerle elde edilen ceviz reçelinin sağlık açısından da çeşitli faydaları olduğuna dikkat çekiyor. Astım, bronşit ve guatr gibi rahatsızlıklara iyi geldiği öne sürülen ürün, tüketiciler tarafından özel bir tatlı olarak talep görüyor. Tesis, artan taleplere yanıt verebilmek amacıyla internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de aktif satış operasyonunu sürdürüyor.