Alanya ilçesi Bektaş Mahallesi yolunda dün akşam saat 19.30 sularında meydana gelen kazada, bir ATV yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Azerbaycan uyruklu R.H. yönetimindeki 07 BTJ 796 plakalı aracın kontrolden çıkması sonucu yaşanan olayda sürücü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık görevlileri, sarp ve dik yamaca inerek yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

ZORLU KURTARMA ÇALIŞMASI

Sedyeye alınan R.H., ekiplerin koordineli çalışması sayesinde engebeli araziden yukarı çıkarıldı. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, yaralı sürücü ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kazaya ilişkin başlattığı tahkikat sürüyor.

BEKTAŞ YOLUNDA SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ

Alanya'nın yüksek kesimlerine ulaşım sağlayan Bektaş yolu, dik eğimi ve keskin virajlarıyla biliniyor. Özellikle ATV gibi açık ve arazi şartlarına duyarlı araçları kullanan sürücülerin, bu tür yollarda hız limitlerine ve direksiyon hakimiyetine azami dikkat göstermesi hayati önem taşıyor.