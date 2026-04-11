Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamasında, “Bizim için iyi bir puandı. İlk 20–25 dakika çok zor oldu. Ofansif anlamda farklı bir şey denedik ama ilk 20–25 dakika bunu tam olarak yapamadık. Daha sonra değiştirdik, düzenlemeler yaptık ve maça dahil olabildik. Defansif anlamda da küçük düzeltmeler yapmak zorunda kaldık. Çünkü Trabzonspor’un 4-4-2 oynayarak iki stoperle oyun kuracağını düşündük. Daha sonra çoğu zaman iki stoperin yanına bir oyuncu ekleyerek üçlü şekilde oyun kurdular. Bu yüzden ilk 20–25 dakikada zorluk yaşadık ve Trabzonspor bizden daha üstün oynadı. İlk yarıyı bu şekilde bitirdik. Devre arasında yapmamız gereken değişiklikleri ve düzenlemeleri konuştuk. İkinci yarıda daha iyi bir oyun sergiledik. Oyunu kurmaya başladık ama zaman zaman basit top kayıpları yaptık ve bu da bize zorluklar yaşattı. Bunun sebebi de bizim oyun oynama isteğimizdi. Çünkü sadece uzun toplarla oynayıp koşarak futbol oynamak istemiyoruz. Bu futbol değil. Biz oyun oynamayı, gerçek futbol oynamayı seviyoruz” dedi.

“YEDİĞİMİZ GOL TAMAMEN HATAYDI”

Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Pereira, “Hafta boyunca çalıştığımız bir yerden gol yedik. Ortalarda iyi olduklarını konuşmuştuk ve buna çalışmıştık ama maalesef o şekilde golü yedik. Aslında o golü yememek zor değildi. Bu tamamen bizim hatamızdı. Ama bunlar futbolda olabiliyor. Bu takımla ilgili en sevdiğim şey şu: Hiçbir zaman pes etmiyoruz. Bugün de pes etmedik ve oyuna devam ettik. Penaltıdan sonra golü bulduk. Penaltı çok netti. Golü attık ve mücadeleye devam ettik. Trabzonspor evet daha fazla topa sahip oldu, daha fazla pas yaptı. Çok iyi bir takım. Biz de defansif anlamda çok iyi işler çıkardık. Geçişlerde biraz daha doğru kararlar verebilseydik, daha kaliteli oynayabilseydik İzzet ve İbrahim Kaya ile bir iki gol daha bulabilirdik. Bir puan için mutlu değiliz, aslında bir puan yeterli değil. Ama mutsuzum da diyemem. Çünkü çok iyi bir takıma karşı oynadık ve o takımdan bir puan aldık. Bu şekilde son 5 maçtır üst üste puan alıyoruz. Tabii ki daha fazla galibiyet almak isterdim ama mücadele ediyoruz ve hedefimize ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.