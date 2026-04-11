Alanya’da güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı bir operasyonla, kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers yakalandı. Operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

Uzun süredir uluslararası düzeyde aranan şüphelinin Alanya’da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonla Matthias Malik Lammers yakalanarak gözaltına alındı.