Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde, 21 Mayıs Perşembe günü alınan mutlak butlan kararının yansımaları devam ediyor. Kararın hemen ardından binadan kaldırılan önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait renkli fotoğraf, yeniden genel merkezdeki eski yerine asıldı.

Basına yansıyan haberlere göre, genel merkez binasındaki görsel düzenlemeler sadece Kılıçdaroğlu ile sınırlı kalmadı. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in fotoğrafı da siyah beyaz formatta duvardaki yerini aldı. Parti merkezindeki bu görsel değişimler, yaşanan hukuki süreçlerin fiziki mekana yansıması olarak değerlendiriliyor.

12'NCİ KATTA İSİMLİK DEĞİŞİKLİĞİ

Fotoğraf düzenlemelerinin yanı sıra, genel merkezin 12'nci katında bulunan makam odasında da dikkati çeken bir adım atıldı. İlgili makam odasının kapısına "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı isimlik yeniden takıldı. Böylece genel merkezde mutlak butlan kararı öncesindeki fiziki duruma dönüş sağlanmış oldu.

MUTLAK BUTLAN KARARI NEYİ İFADE EDİYOR?

Hukuk terminolojisinde bir işlemin kurucu unsurlarındaki eksiklik veya kanunun emredici hükümlerine aykırılık nedeniyle baştan itibaren bütünüyle geçersiz sayılmasını ifade eden "mutlak butlan" kararı, parti genel merkezindeki bu sembolik değişimlerin hukuki zeminini oluşturdu. Ankara'daki siyasi kulislerde yakından takip edilen bu gelişme, alınan kararın uygulanmasıyla birlikte parti içi sembollerin ve makam isimliklerinin resmi olarak eski haline dönmesini beraberinde getirdi.