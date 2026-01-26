ÇAYKUR Didi Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maça iyi başladıklarını söyledi. Maçta çok agresif ve daha hızlı oynamaları gerektiğini dile getiren Pereira, "Daha çok orta yapmanız ve topu hızlı çevirmeniz gerekiyordu. Biz bunları yapmadık, çok yavaş oynadık ve agresifliğimiz de bir hayli eksikti." dedi. Pereira, oyunu yavaşlatınca rakibinin inanmaya başladığını belirterek, "Bir kişi fazlayken top kaybı sonrası daha fazla reaksiyon göstermemiz gerekiyordu ama bunu yapamadık. Oyuncular çok fazla sağa sola dağılmaya başladılar. Sanki eğlenceli bir antrenman yapıyormuşuz gibi. Bu durumdan hiç mutlu değildim." ifadelerini kullandı.

"BİR PUAN BİR PUANDIR"

Devre arasına golsüz berabere girdiklerini anlatan Pereira, "Biz de bir kişi eksik kaldık. Birazcık oyunu dengelemeye çalışırız diye düşünüyordum. Sonrasında devre arası soyunma odasında oyunculara neyi yanlış yaptıklarını açıkladım ve çok daha iyi bir performans gösterdik. Gerçekten iyi pozisyonlara girdik ama gole çeviremedik. Çaykur Rizespor girdiği pozisyonu gole çevirdi. Bu pozisyonda bizim hatamızdan doğmuştu. Olmaması gereken bir hataydı ama futbol böyle, olabiliyor. Ondan sonra sonuna kadar inandık, beraberlik için mücadele ettik. Giren oyuncular ciddi bir emek sarf ettiler ve bir puanla buradan ayrılıyoruz. mutlu muyuz, değiliz ama bir puan bir puandır. Birinci yarıdan dolayı mutlu değilim çünkü biz kendi kimliğimizi, kendi futbolumuzu sahaya yansıtamadık. Bu birazcık bende hayal kırıklığı yarattı. Ama ikinci yarı sahada başka bir takım vardı, başka bir takımın ruhu, tutku vardı, gol atmaya çalıştık ve en azından ikinci yarı bu beni birazcık mutlu etti." dedi.

"KENDİMİZE ODAKLANACAĞIZ"

Hakem kararlarına da değinen Pereira, "Hakemle ilgili çok konuşmayı sevmiyorum. Çünkü hakemi suçlamak istemiyorum kazanamadığımız için. Ama onlar da biliyorlar onlarla ilgili konuşmadığımı ve bu yüzden belki Alanyaspor'un aleyhine kararları daha rahat verebiliyorlar. Biz kendimizi geliştiriceğiz, kendimize odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Maestro'nun transfer gündemine ilişkin soruyu da yanıtlayan Pereira, "Açıkçası bu konuyla ilgili bir bilgim yok. Sadece kafasını buraya vermeli. Ben sadece kırmızı kart gördüğü için söylemiyorum bunu. Maestro şu anlık bizimle. Transfer dönemi bitene kadar ne olacak bilmiyorum. Kaybetmek istediğim bir oyuncu değil ama tabii ki kulübe iyi bir para gelecekse de satılması gerekebilir." diye konuştu. AA