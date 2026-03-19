Ortadoğu'da tansiyon zirveye çıkarken, bölgedeki güvenlik krizinin boyutu uluslararası arenada olduğu kadar, turizm ve ekonomi dinamikleriyle Doğu Akdeniz'e entegre olan Alanya'da da yakından izleniyor. Lübnan Hizbullahı, gece saatlerinde İsrail ordusuna yönelik geniş çaplı bir misilleme harekâtı başlattığını duyurdu. Lübnan halkını savunma stratejisi kapsamında yapıldığı belirtilen açıklamalarda, İsrail'e ait çok sayıda kritik askeri noktanın insansız hava araçları (İHA), topçu atışları ve roketlerle vurulduğu bildirildi.

HEDEFTE ASKERİ ÜSLER VE SANAYİ TESİSLERİ VAR

Saldırıların odak noktasında sınır hattındaki askeri hareketlilik yer aldı. Aytarun beldesindeki El-Hanuk ile Adise bölgesindeki Tel el-Hazzan, En-Naba el-Kadime ve Tel el-Uveyda mevkilerinde konuşlu İsrail güçleri ateş altına alındı. İsrail'in askeri karargahları, asker toplanma alanları ve Hayfa kuzeydoğusunda faaliyet gösteren "Yudifat" adlı askeri sanayi şirketi de ağır darbeler alan hedefler arasında yer aldı.

TAYBE HATTINDA ŞOK: 6 TANK İMHA EDİLDİ

Çatışmaların en şiddetli yaşandığı noktalardan biri Taybe beldesi oldu. Gece karanlığında bu bölgeye ilerlemeye çalışan ve 5 farklı noktada hedef alınan İsrail birliklerine ait 6 Merkava tipi tank, güdümlü füzelerle tam isabetle vurularak saf dışı bırakıldı. Hıyam Hapishanesi çevresindeki sızma girişimleri de şiddetli çatışmalarla püskürtüldü. Bölgeden gelen son bilgilere göre, ağır kayıplar veren İsrail güçlerini tahliye etmek için acil durum helikopterleri bölgeye inmek zorunda kaldı. Kamikaze İHA'ların kullanıldığı saldırılarda El-Merc ve Er-Rahib mevkilerindeki askeri topluluklar da dağıtıldı.

SİREN SESLERİ SUSMUYOR

Kuzey İsrail genelinde alarm durumu aralıksız sürüyor. Şomera yerleşkesi ile Kiryat Şmona bölgesine roket ve İHA'larla dört ayrı saldırı düzenlenirken, Safed'in kuzeyindeki "Ein Zeitim" üssü ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan "Yoav" kışlası bombaların hedefi oldu. Nahariya, Manara ve Kefr Giladi'deki topçu mevzileri de topyekûn ateş altında kaldı.

BÖLGEDE AĞIR BİLANÇO VE İNSANİ KRİZ

İsrail ordusunun 2 Mart'ta füze tespitleri gerekçesiyle başlattığı ve başkent Beyrut'u da kapsayan şiddetli hava harekatları, karadan işgali genişletme kararıyla birleşerek bölgede yıkıcı sonuçlar doğurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı acı tabloya göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 968 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 432 kişi ise yaralandı. Afet Yönetimi birimlerinin resmi kayıtlarına göre, evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı şimdiden 1 milyonu aşarak devasa bir insani kriz yarattı. Akdeniz havzasındaki bu yangının olası yansımaları, tüm kıyı şeridinde dikkatle takip ediliyor.