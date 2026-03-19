Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen törende, Hasan Çavuşoğlu deneyimli futbolcuya üzerinde "100" yazılı forma ve plaket takdim etti. Janvier'in bu anlamlı başarısı, hem kulüp yönetimi hem de taraftarlar tarafından takdirle karşılandı. Turuncu-yeşilli ekipte istikrarlı performansıyla dikkat çeken Janvier, Alanyaspor formasıyla çıktığı 100 maçla kulüp tarihinde önemli bir kilometre taşını geride bırakmış oldu. Kulüp tarafından yapılan paylaşım da kısa sürede büyük beğeni topladı. Cemali AYDINOĞLU

