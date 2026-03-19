Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından duyurulan son kararname, Antalya adliyesinde dengeleri değiştiren kritik bir atamaya sahne oldu. Amasya'da yürüttüğü görev sırasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, memleketi Antalya'ya en üst düzey yargı temsilcisi olarak atandı. Yargı camiasında yankı uyandıran bu önemli gelişme, özellikle başsavcının memleketi olan Alanya kamuoyunda büyük bir heyecanla karşılandı.

ALANYA'DA BAŞLAYAN ZORLU HUKUK YOLCULUĞU

1983 yılında Alanya'nın Kargıcak mahallesinde dünyaya gelen Fatih Kocaman'ın adalet zirvesine uzanan serüveni İstanbul'da şekillendi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldığı zorlu eğitimini 2005 yılında başarıyla tamamlayan Kocaman, yargı dünyasına ilk adımını 2007'de Üsküdar'da stajyer savcı olarak attı. Mesleğe girişinden itibaren gösterdiği keskin duruşuyla kısa sürede adalet camiasının yakından takip ettiği isimler arasına adını yazdırdı.

ANADOLU'NUN DÖRT BİR YANINDA ÇARPICI DOSYALAR

Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde adaletin tecellisi için ter döken Kocaman; Kastamonu, Erzurum İspir, Mersin Silifke ve İstanbul Gaziosmanpaşa adliyelerinde Cumhuriyet Savcısı sıfatıyla kritik dosyalara imza attı. Başsavcılık makamındaki ilk ağır sorumluluğunu Diyarbakır Bismil'de üstlenen başarılı hukukçu, ardından Kütahya Tavşanlı'da Başsavcı unvanıyla adalet mesaisine devam ederek yargıdaki tırmanışını sürdürdü.

AMASYA'DAN MEMLEKETİ ANTALYA'YA DEV ADIM

Kariyer basamaklarını kararlı adımlarla çıkan tecrübeli yargı mensubu, 2022'de Adana Ceyhan'da, 2023 yılında ise Amasya'da Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttü. Amasya'da geçirdiği yoğun dönemin ardından HSK'nın son tasarrufuyla doğup büyüdüğü bölgeye, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı olarak döndü. Bölgenin adli mekanizmasının başına geçen Alanyalı başsavcının bu dev ataması, turizmin başkentinde adalet yönetimi açısından yeni ve hareketli bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.