Alanyaspor, Ramazan Bayramı haftasında taraftarı önünde Kocaelispor’u ağırlıyor. Oba’daki mücadele bugün saat 16.00’da başlayacak. Turuncu-yeşillilerde hazırlıklar tamamlandı, gözler şimdi sahadaki puana çevrildi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 27’nci haftasında bugün sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Ramazan Bayramı nedeniyle hafta içine alınan kritik mücadele, Alanya Oba Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

ALANYASPOR HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Alanyaspor, maç öncesi son çalışmasını teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirdi. Kulübün paylaştığı antrenman günlüğüne göre takım, ısınma ve pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlarla Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Bayram tatiline ara verilmeden sürdürülen çalışma temposu, maçın önemini de ortaya koydu.

Bu maç, Alanyaspor için sadece bir lig karşılaşması değil. Özellikle iç sahada alınacak bir galibiyet, takımın orta sıralarda daha rahat nefes almasını sağlayabilir. Taraftarın beklentisi de bu yönde. Çünkü Alanya’da futbol gündemi bazen bir puanla sakinleşiyor, bazen tek bir yenilgiyle yeniden geriliyor.

MAÇ SAATİ, HAKEM VE YAYIN DETAYI

Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmada Yiğit Arslan düdük çalacak. Yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ali Can Alp yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Melih Aldemir görev alacak. Mücadelenin yayıncısı da beIN Sports olacak.

İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU DİKKAT ÇEKİYOR

Karşılaşma öncesinde Alanyaspor 28 puanla 11’inci sırada yer alıyor. Konuk ekip Kocaelispor ise 33 puanla 8’inci basamakta bulunuyor. Kocaeli temsilcisi son 4 maçında 1 galibiyet alırken, 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu tablo, Alanyaspor adına iç sahada değerlendirilebilecek bir fırsat olarak görülüyor.

Alanyaspor Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusu gün boyunca taraftarın en çok aradığı başlıklar arasında yer alırken, maçın sonucu kadar ortaya konacak oyun da yakından izlenecek. Çünkü sezonun bu bölümünde alınan her puan, ilerleyen haftaların havasını doğrudan değiştiriyor.

Bir de işin tribün tarafı var. Hafta içi oynanmasına rağmen Alanya’da bu maçın konuşulduğu açık. Bayram telaşı, mesai saati, günlük koşturmaca... Yine de sahaya çıkacak 11’in vereceği görüntü, şehirde akşamın havasını belirleyebilir. Özellikle de.

ALANYASPOR İÇ SAHADA ÇIKIŞ ARIYOR

Turuncu-yeşilli ekip, taraftarı önünde oynayacağı bu maçta hem puan farkını kapatmak hem de moral bulmak istiyor. Alanyaspor iç sahada Kocaelispor maçı, ligde orta sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Teknik heyetin son antrenmanda taktik ağırlıklı çalışması da, rakibe göre özel bir plan hazırlandığını gösteriyor.

Kocaelispor cephesinde ise deplasmanda alınacak puan ya da puanlar üst sıralarla bağın korunması açısından önem taşıyor. Bu nedenle Alanya’daki 90 dakikanın tempolu ve temaslı geçmesi bekleniyor.