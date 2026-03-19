Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde, DMD hastası Taha Miraç için market önüne bırakılan yardım kumbarasından para çalan şüpheli, güvenlik kamerası incelemesinin ardından jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Alanya’da küçük bir çocuğun tedavi umuduna uzanan el, bu kez güvenlik kameralarına takıldı. Konaklı Mahallesi’nde DMD hastası Taha Miraç Kevkir’in tedavi masrafları için bırakılan yardım kumbarasından para çalındığı olayda şüpheli, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı.

Olay, mahallede bir zincir marketin önünde yaşandı. Alanya’da DMD hastası çocuk için toplanan bağış parası, kimliği belirsiz kişi tarafından kumbaradan alındı. Kumaranın boşaltıldığını fark eden çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. Sonrası hızlı gelişti.

KAMERA KAYITLARI TEK TEK İNCELENDİ

İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, market çevresindeki güvenlik kameralarını detaylı biçimde inceledi. Yapılan çalışma sonunda şüphelinin eşkali ve hareket güzergahı belirlendi. Elde edilen görüntüler üzerinden yürütülen takipte zanlı kısa sürede tespit edildi.

Konaklı’da yardım kumbarası hırsızlığı olarak konuşulan olayda şüpheli gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Olay, hem ailede hem de bölgede tepki çekti. Çünkü çalınan para, bir çocuğun tedavi yolculuğu için biriktiriliyordu.

TAHA MİRAÇ İÇİN KAMPANYA SÜRÜYOR

Şüphelinin yakalanması aile açısından bir nebze teselli yarattı ancak Taha Miraç’ın tedavi süreci için destek ihtiyacı devam ediyor. Alanya’da son haftalarda çok sayıda yardım yayını ve bağış organizasyonu düzenlenirken, kampanya için kentte ciddi bir dayanışma oluşmuş durumda.

Taha Miraç Kevkir için yürütülen kampanyanın Antalya Valiliği onayıyla sürdürüldüğü biliniyor. Son günlerde yapılan canlı yayınlar, balon satışları ve bağış çağrılarıyla kampanyaya milyonlarca liralık katkı sağlandı. Yine de hedefe henüz ulaşılamadığı için aile ve gönüllüler destek çağrılarını sürdürüyor.

Bu tür olaylar, sadece bir hırsızlık dosyası olarak kalmıyor. Alanya’da birçok aile bugün zaten geçim, kira, fatura ve temel yaşam giderleri arasında sıkışmış durumda. Buna rağmen bir çocuğun tedavisi için kumbaraya bırakılan küçük paralar, bazen bir umut zincirine dönüşüyor. O yüzden çalınan şey sadece para değil.

VATANDAŞLARA RESMİ KANAL UYARISI

Yetkililer ve kampanyaya destek veren isimler, vatandaşların yardımlarını mümkün olduğunca resmi ve doğrulanabilir bağış kanalları üzerinden ulaştırmasının önemine dikkat çekiyor. Özellikle açık alanlara bırakılan bağış kutularında benzer risklerin yaşanabildiği, bu nedenle kontrollü yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Alanya’da Taha Miraç için başlatılan destek seferberliği sürerken, yaşanan bu olay kentte “iyiliğe uzanan ele de göz dikenler var” dedirtti. Ama yine de... dayanışma geri çekilmiş değil.