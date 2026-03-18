Alanya Cumhuriyet Mahallesi’ndeki oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevre iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. İş yerindeki bir araçta ağır hasar oluştu.

Alanya sanayi yangını bugün Cumhuriyet Mahallesi’nde kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre mahallede faaliyet gösteren tek katlı bir oto tamirhanesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN ÇEVREYE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştıktan sonra yangına hızlı şekilde müdahale etti. Yapılan çalışma sonucu alevler, sanayi bölgesindeki çevre dükkanlara yayılmadan kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. İlk belirlemelere göre tamirhane içindeki bir otomobil yangından ağır etkilendi.

Sanayi içinde çıkan böyle yangınlar, hele iş yerleri dip dibe duruyorsa, birkaç dakika içinde daha büyük zarara dönüşebiliyor. Bu kez büyümeden bitti. Mahalledeki esnaf da bir süre dükkânlarının önüne çıkıp gelişmeleri izledi.

POLİS NEDENİ ARAŞTIRIYOR

Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. Polis ekipleri ile ilgili birimler, Alanya Cumhuriyet Mahallesi oto tamirhanesi yangını olayında alevlerin nasıl başladığını belirlemek için inceleme başlattı. Olayda can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı.