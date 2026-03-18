TURUNCU-yeşilli ekip, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Son iki maçından beraberlikle ayrılan Corendon Alanyaspor, taraftarı önünde bu seriye son vererek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Kocaelispor ise son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak istikrarsız bir grafik çizdi.

TABLODA KRİTİK DENGE

Alanyaspor, 28 puanla 11'inci sırada yer alırken, Kocaelispor 33 puanla 8'inci basamakta bulunuyor. İki ekip arasındaki bu kritik mücadele, orta sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyecek. Ev sahibi ekip, sahadan 3 puanla ayrılması halinde hem rakibine yaklaşacak hem de alt sıralarla arasına mesafe koyacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Alanyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdürdü. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda Kocaelispor maçının taktik provası yapıldı. Oyuncuların hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Daha sonra kampa giren oyuncular, bugünkü maç saatini beklemeye başladı.

TARAFTAR GALİBİYET İSTİYOR

Ramazan Bayramı öncesinde oynanacak bu kritik mücadelede Alanyaspor, sahadan galibiyetle ayrılarak hem taraftarına "erken bayram" yaşatmak hem de milli araya moralli girmek istiyor. Oba'da tribünlerin dolması beklenirken, turuncu-yeşilli ekipte tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Cemali AYDINOĞLU