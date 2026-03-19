ABD, İsrail ve İran üçgeninde tırmanan jeopolitik gerilim, küresel enerji piyasalarını adeta ateş çemberine çevirdi. Dünya genelinde fırlayan petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt tabelalarına görülmemiş bir zam dalgası olarak çarpmaya hazırlanıyor. Tarım, lojistik ve turizm taşımacılığının kalbi olan Alanya'da da büyük bir endişeyle takip edilen gelişmelere göre, motorin fiyatlarında tüm zamanların en sert artışı kapıda.

KÜRESEL PETROL KRİZİ BÜYÜYOR

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nda patlak veren kriz ve sıcak çatışmalar, küresel arz zincirine ağır bir darbe indirdi. Petrol işleme tesislerini hedef alan saldırıların da etkisiyle hızla tırmanan fiyatlar, sadece akaryakıtı değil; gıdadan plastik üretimine kadar iğneden ipliğe her sektörde küresel bir enflasyon dalgası yaratma riski taşıyor. Bu devasa maliyet baskısının, Alanya gibi yerel ekonomiler ve günlük tüketim üzerinde sarsıcı etkiler yaratması kaçınılmaz görünüyor.

CUMA GÜNÜ POMPADA TARİHİ ŞOK

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, akaryakıt pompalarında şok etkisi yaratacak 5,73 liralık motorin zammı için geri sayım başladı. Henüz resmiyet kazanmasa da cuma gününden itibaren tabelalara yansıması öngörülen bu dev artışla birlikte motorinin litre fiyatı 75 lira sınırına dayanacak. Beklenen yeni tarifeyle motorinin litresinin İstanbul'da 71,64 TL'ye, Ankara'da 72,76 TL'ye, İzmir'de 73,04 TL'ye ve Doğu illerinde 74,44 TL'ye kadar fırlaması bekleniyor. Nakliye ve ulaşım giderlerinin hayati önem taşıdığı Alanya'daki vatandaşlar ve esnaf da bu dev zammın yükünü doğrudan omuzlayacak.

KALKAN KALKTI: ZAM DOĞRUDAN VATANDAŞA YANSIYACAK

Önceki dönemlerde akaryakıt fiyatlarındaki sert dalgalanmaları ÖTV indirimleriyle frenleyen eşel mobil sistemi ise artık masada yok. Motorindeki vergi marjının tamamen sıfırlanmasıyla birlikte bu koruyucu sistem devre dışı kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçe üzerindeki ağır yüküne dikkat çekerek sürdürülebilir olmadığını vurguladığı bu kalkanın kalkması, küresel krizin yarattığı her kuruşluk artışın bundan sonra doğrudan tüketicinin cebine yansıyacağını kesinleştirdi.