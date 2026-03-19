Süper Lig’de kritik mücadele öncesi detaylar belli oldu. Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’de üst sıraları yakından ilgilendiren Beşiktaş-Kasımpaşa maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, sahasında oynayacağı bu mücadelede hem 3 puanı almak hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı, bugün akşam saatlerinde oynanacak. Mücadele 20.30’da başlayacak.

Karşılaşma İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kritik mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı izlemek isteyen futbolseverler, resmi yayıncı platform üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Beşiktaş-Kasımpaşa canlı izleme linki aramaları hız kazandı. Ancak karşılaşmayı izlemek için yalnızca resmi yayıncı kuruluş olan beIN Sports ve onun dijital platformları kullanılabiliyor.

Korsan yayınlar hem yasal risk taşıyor hem de yayın kalitesi açısından sorun oluşturabiliyor. Bu nedenle maçın resmi platformlardan izlenmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ’IN DURUMU

Ligde 26 haftada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş, 49 puanla üst sıralarda yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşısında kazanarak kritik derbi öncesi moral bulmayı hedefliyor.

Bir yandan taraftarın beklentisi yüksek. “Bu maç kaçmaz” diyen çok kişi var şehirde. Özellikle hafta içi olmasına rağmen tribünlerin dolması bekleniyor.

Eksikler var, teknik ekip de bunu saklamıyor. Ama…

Kasımpaşa’nın deplasmanda zaman zaman sürpriz sonuçlar alabildiği de unutulmuyor.

KASIMPAŞA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Deplasmanda puan arayacak olan Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmanın peşinde. Özellikle hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışan ekip, Beşiktaş savunmasını zorlamayı hedefliyor.

Bu maç, sadece 3 puan değil. Üst sıraların dengesi açısından da önemli.

