TRENDYOL Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Kocaelispor karşılaşması, Oba Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 19 Mart Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta oynanacak lig maçlarını hafta içine almasıyla birlikte takımlar yoğun bir fikstüre girdi. Alanyaspor, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada üç puanı alarak ligde çıkış yakalamayı amaçlıyor.

ARA VERMEDEN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Turuncu-yeşilli ekip, ligin 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. İzmir'den 1 puanla dönen Alanyaspor'da futbolcular karşılaşmanın ardından izin yapmadan Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise düz koşunun ardından gruplar halinde yapılan çalışmalarla idmanı tamamladı.

MİLLİ ARAYA 3 PUANLA GİRME HEDEFİ

Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmaların ardından takımlar milli araya girecek. Bu nedenle Alanyaspor, sahasında oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasını kazanarak hem puan hanesine üç puan daha eklemek hem de milli araya moralli girmek istiyor. Turuncu-yeşilli ekipte teknik heyet ve futbolcular, Oba Stadyumu'nda taraftarın da desteğiyle galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Cemali AYDINOĞLU