Trendyol Süper Lig’de kritik mücadele öncesi dikkat çeken detay: Kayserispor’un Karagümrük’e karşı karnesi düşündürüyor.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı öncesi dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı. 19 Mart Perşembe günü saat 16.00’da oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın geçmiş performansı, mücadelenin seyrine dair önemli ipuçları veriyor.

KAYSERİSPOR'UN KARNESİ ZAYIF

İki ekip arasında bugüne kadar oynanan maçlara bakıldığında Fatih Karagümrük’ün açık üstünlüğü dikkat çekiyor. Süper Lig’de oynanan son 9 karşılaşmada Karagümrük 5 galibiyet alırken, 3 maç berabere sonuçlandı. Kayserispor ise bu süreçte yalnızca 1 kez kazanabildi.

Yani tablo net gibi ama… futbolda bazen o istatistikler sahada hiç işlemiyor.

SON MAÇLAR NE DİYOR?

İki takım arasında oynanan son karşılaşmalar da dengeden çok Karagümrük’ü işaret ediyor:

24.10.2025 – Karagümrük 2-2 Kayserispor

04.05.2024 – Kayserispor 2-2 Karagümrük

10.01.2024 – Karagümrük 4-1 Kayserispor

30.05.2023 – Karagümrük 2-0 Kayserispor

04.01.2023 – Kayserispor 2-4 Karagümrük

Özellikle gollü geçen maçlar, bu karşılaşmanın da yüksek tempolu ve bol pozisyonlu geçebileceğini gösteriyor.

MAÇIN KADERİNİ NE BELİRLEYECEK?

Kayserispor açısından bu maçın önemi oldukça büyük. Sarı-kırmızılı ekip sahadan puansız ayrılması halinde alt sıralara daha da yaklaşacak. “Kayserispor küme hattına düşer mi” sorusu şehirde şimdiden konuşulmaya başlandı.

Fatih Karagümrük ise Fenerbahçe galibiyetinin ardından moral bulmuş durumda. İstanbul ekibi, bu çıkışı sürdürerek ligde kalma yarışında avantaj yakalamak istiyor.

Bir taraf için nefes, diğer taraf için ciddi bir kırılma noktası gibi.

KİM KAZANIR?

İstatistikler ve son form grafiği Fatih Karagümrük’ü bir adım önde gösterse de, Kayserispor’un iç saha avantajı dengeyi değiştirebilir.

Kısa bir özetle:

• Karagümrük: Formda ve psikolojik üstünlük var

• Kayserispor: İç saha avantajı ve baskı faktörü

Beraberlik ihtimali de az değil. Hatta… en olası senaryo gibi duruyor.