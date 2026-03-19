Orta Doğu’daki gerilimle birlikte petrol fiyatları yeniden sert yükseldi. Sektör kaynaklarına göre motorinde cuma gününden itibaren yüksek oranlı bir zam beklentisi oluştu. Alanya ve Antalya’da bayram öncesi yola çıkmayı planlayan sürücüler, akaryakıt tabelalarını daha yakından izlemeye başladı.

Motorin zammı yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Küresel petrol piyasasında yaşanan sert hareketlilik, Türkiye’de pompa fiyatlarına yeni bir artış ihtimalini güçlendirdi. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki kriz ve Orta Doğu’daki enerji altyapılarına yönelik saldırılar, petrol arzı konusunda tedirginliği artırdı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatı 19 Mart itibarıyla gün içinde 112 dolar seviyesinin üzerine kadar çıktı. Bu yükseliş, sadece enerji piyasasını değil; taşımacılık, lojistik, gıda ve günlük tüketim maliyetlerini de doğrudan etkileyen yeni bir baskı oluşturdu. Reuters’ın aktardığı verilere göre, enerji tesislerine yönelik saldırılar ve sevkiyat endişeleri petrol tarafındaki dalgalanmayı büyüttü.

MOTORİNDE YENİ ZAM BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Sektör kaynaklarına yansıyan bilgilere göre motorin grubunda cuma gününden itibaren geçerli olabilecek yüksek oranlı bir fiyat artışı konuşuluyor. Ancak zam tutarı konusunda farklı rakamlar öne çıkıyor. Bazı yayınlarda artış beklentisi 5,18 TL ile 5,37 TL bandında aktarılırken, kimi haberlerde bunun daha yukarı taşınabileceği iddia ediliyor. Bu nedenle rakamın pompaya yansımadan önce netleşmesi bekleniyor.

Şu anki tabloya bakıldığında, 19 Mart 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı yaklaşık 65,93-66,74 TL bandında görülüyor. Ankara ve İzmir’de fiyatlar bunun da üzerine çıkıyor. Beklenen artışın tam yansıması halinde bazı illerde motorinin 70 TL sınırını aşması sürpriz olmayabilir.

PETROL KRİZİ NEDEN BÜYÜYOR?

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ana nedeni, küresel arz güvenliğine dair artan endişe. Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticareti açısından kritik bir geçiş noktası. Bölgede yaşanan her askeri gerilim, tanker trafiği ve sevkiyat maliyetleri üzerinde baskı yaratıyor. Son günlerde enerji tesislerine yönelik saldırılarla birlikte bu risk daha görünür hale geldi.

Bir yerde petrol yükselince mesele sadece istasyon tabelası olmuyor. Nakliye pahalanıyor, hal fiyatı etkileniyor, markette raftaki ürünün etiketi bile oynuyor. Alanya’da bayram öncesi şehir içi ve şehir dışı yol planı yapan çok sayıda sürücü için bu artış doğrudan cep hesabına dönmüş durumda.

ALANYA VE ANTALYA’DA ETKİSİ DAHA FAZLA HİSSEDİLEBİLİR

Alanya akaryakıt fiyatları ve Antalya bayram öncesi motorin zammı aramaları son saatlerde daha da hızlandı. Bunun nedeni sadece özel araç kullanımı değil. Turizm taşımacılığı, servisler, tedarik araçları, şehirler arası yolculuk ve günlük lojistik hareketliliğin yoğun olduğu Antalya hattında motorindeki her artış çok daha hızlı hissediliyor.

Özellikle bayramda yola çıkacak aileler için birkaç liralık litre artışı bile toplam maliyeti ciddi biçimde büyütüyor. Depoyu doldurmak artık küçük bir hazırlık değil, neredeyse başlı başına bir bütçe kalemi haline geldi. Kısa mesafe desen değil, uzun yol desen hiç değil.

Bir de işin görünmeyen tarafı var. Sebze-meyve taşıyan kamyonun, kargo dağıtan aracın, otobüsün, minibüsün mazotu arttığında bunun etkisi birkaç gün içinde başka fiyatlara da yayılıyor.

EŞEL MOBİL ETKİSİ SINIRLI KALIYOR

Akaryakıtta geçmiş dönemde uygulanan vergi ayarlamaları, zamların bir bölümünü yumuşatabiliyordu. Ancak son dönemde vergi marjının daralması nedeniyle uluslararası petrol artışlarının daha büyük bölümü doğrudan pompaya yansıyor. Bu da özellikle motorin tarafında ani ve sert fiyat değişimlerini daha olası hale getiriyor.

Bu nedenle sektör temsilcilerinin verdiği ilk rakamlar kesinleşmemiş olsa bile, yönün yukarı olduğu artık daha net görülüyor. Sürücüler ise resmi fiyat güncellemelerini ve dağıtım şirketlerinin yeni tabela verilerini takip ediyor.

SÜRÜCÜLER NEYİ TAKİP ETMELİ?

Akaryakıt fiyatlarında nihai tablo gece yarısı güncellemeleriyle belli oluyor. Bu yüzden zam haberi konuşulurken görülen rakam ile pompaya yansıyan gerçek artış arasında fark olabiliyor. Yine de mevcut petrol görünümü, bayram öncesi motorin fiyatlarında yukarı yönlü riskin sürdüğünü gösteriyor.

Alanya’da özellikle bayram ziyaretleri, Antalya yönüne yapılacak yolculuklar ve şehirler arası hareketlilik öncesi sürücülerin depoyu son güne bırakmaması konuşuluyor. Çünkü birkaç saatlik fark bile toplam maliyeti değiştirebiliyor.