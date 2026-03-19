HSK’nın 18 Mart 2026 tarihli kararnamesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fatih Kocaman, Alanya doğumlu hukukçu kimliğiyle dikkat çekti. İşte yeni başsavcının eğitim ve görev geçmişi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fatih Kocaman, memleketi Alanya’da da merak edilen isimler arasına girdi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yayımladığı son kararnameyle Antalya’daki görev değişimi netleşirken, Kocaman’ın kariyer geçmişi de yeniden gündeme taşındı.

ALANYA’DA DOĞDU, HUKUK EĞİTİMİNİ MARMARA’DA ALDI

Fatih Kocaman, 1983 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde dünyaya geldi. Hukuk eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Kocaman, 2005 yılında mezun oldu.

Yargı kariyerine ise 2007 yılında Üsküdar’da aday savcı olarak başladı. Daha sonra farklı illerde görev alan Kocaman; Kastamonu, Erzurum, İspir, Mersin’in Silifke ilçesi ve İstanbul Gaziosmanpaşa’da Cumhuriyet savcısı olarak çalıştı.

BAŞSAVCILIK GÖREVLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Fatih Kocaman’ın ilk başsavcılık görevi Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde oldu. Ardından HSK kararnamesiyle Kütahya Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Son olarak Amasya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Kocaman, yeni kararnameyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Bu atama, özellikle Alanya doğumlu bir ismin Antalya adliyesinin en kritik görevlerinden birine gelmesi nedeniyle kentte ayrı bir dikkat oluşturdu. Alanya’dan çıkıp Antalya adliyesinin zirvesine uzanan bu tablo, bölgede yargı kulislerinin de en çok konuştuğu başlıklardan biri oldu. Bir bakıma, memlekette “kimdir” araması boşuna artmadı.

HSK KARARNAMESİYLE RESMİLEŞTİ

HSK Birinci Dairesi’nin 18 Mart 2026 tarihli ve 456 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Amasya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Fatih Kocaman’ın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandığı resmen duyuruldu. Aynı kararname kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci’nin de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine alındığı görüldü.