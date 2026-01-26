ALANYA’DA yaşanan bıçaklı ve zincirli kavga, kentte derinleşen ekonomik sıkıntıların toplumsal hayata yansımasını bir kez daha gözler önüne serdi. Alacak-verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan olayda 7 kişi yaralanırken, yaşanan şiddet kentte endişe yarattı. Son dönemde artan hayat pahalılığı, düşen gelirler ve özellikle turizm sezonunun beklentilerin altında kalması, bireyler üzerindeki ekonomik baskıyı artırırken, küçük görünen maddi anlaşmazlıkların dahi ciddi çatışmalara dönüşmesine zemin hazırlıyor.

‘EKONOMİK BASKILAR BU TÜR OLAYLARIN ARTMASINA NEDEN OLUYOR’

Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, ekonomik daralmanın esnaf üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Yenialp, bu yaz sezonunun Alanya açısından oldukça verimsiz geçtiğini belirterek, birçok esnafın beklediği kazancı elde edemediğini, hatta geçimini sürdüremeyecek duruma gelen işletmeler olduğunu söyledi. Ekonomik sıkıntıların esnafın psikolojisini de olumsuz etkilediğini vurgulayan Yenialp, kış sezonunda ayakta kalabilmek için pek çok esnafın kooperatifler ve bankalara kredi başvurusu yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Yenialp, “Bu yaz sezonu Alanya açısından oldukça verimsiz geçti. Bu nedenle esnafımız beklediği kazancı elde edemedi, hatta geçimini sürdürebilecek düzeyde gelir sağlayamayan birçok işletme oldu. Buna bağlı olarak esnafın psikolojik durumu da olumsuz etkilendi. Pek çok esnaf, kış sezonunda ayakta kalabilmek için gerek kooperatiflere gerekse bankalara kredi başvurusunda bulunmak zorunda kaldı. Artan ekonomik baskılar, ne yazık ki bu tür üzücü olayların da yaşanmasına zemin hazırlıyor. Bugün insanlar, geçmişte göz ardı edilebilecek küçük alacakların dahi peşine düşmek zorunda kalıyor. Oysa yaz sezonu iyi geçmiş olsaydı, bu tür maddi meseleler büyümeden çözülebilirdi. Yaşanan kavgalara baktığımızda, çoğunun yakın çevreden alınan emanet paraların geri ödenememesi nedeniyle ortaya çıktığı görülüyor. Normal şartlarda arkadaş arkadaşını yarı yolda bırakmaz; ancak işin içine maddi sıkıntı girip tarafların canını yakan bir noktaya ulaştığında, bu tür tatsız olaylar yaşanabiliyor. Temennimiz, önümüzdeki turizm sezonunun çok daha iyi geçmesi ve esnafımızın bir nebze olsun nefes alabilmesidir. Bu tür olayları kesinlikle tasvip etmiyor, yaşananları esefle kınıyoruz. Olaya karışan arkadaşlar esnaf mı bilmiyoruz ama esnafın ticaret yapmakta zorlandığı bir ortamdan ekonomik sıkıntılar toplumun her kesimini olumsuz etkiliyor, bu arkadaşlarda da olduğu gibi” dedi.

DEĞİRMENCİ’DEN YAPISAL REFORM ÇAĞRISI

Yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu belirten Alanya Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, “Bilindiği üzere özellikle son 2 yıldır ülkemizin uyguladığı enflasyonla mücadele ve sıkı para politikası sonucu piyasada yaşanan daralmalar ve turizmdeki beklediğimiz gelirlerin elde edilememesi olumsuz sonuçlar doğurmaya sebeptir. Bunlarla beraber denetimlerin sıkılaştırılması ve cezaların arttırılması piyasada esnaf ve dolayısıyla insanlar üzerinde olumsuz yönde bir baskı yaratmıştır. Bu olumsuzluğun sonucu olarak da bu tip olayların hiç temenni etmemize rağmen yaşanabilecek olduğunu öngörüyoruz. Bu süreçle ilgili emniyet tedbirlerinin alınması yanı sıra piyasadaki daralmanın giderilmesi adına yapısal reformlara ihtiyaç vardır. Kamu borçlarının yeniden yapılandırılması, bankalardan kredilere ulaşımın daha rahat sağlanması ve sicil affının çıkarılması bu tedbirlerin önde gelenleridir” dedi.

‘ÖFKE BİRİKMİŞ DUYGULARIN SONUCU’

Uzman Klinik Psikolog Gülderen Akdağ ise ekonomik sorunların yalnızca maddi değil, psikolojik ve sosyal etkilerinin de ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Akdağ, ekonomik problemlerin bireylerde öfkeyi artırmakla kalmadığını, aile içi iletişimi de olumsuz etkilediğini söyledi. Akdağ, “Yaşanan ekonomik problemler yalnızca öfkeye neden olmakla kalmıyor; aynı zamanda bireylerin aile içi iletişimini de ciddi şekilde etkiliyor. Kişilerin kendilerine ait bir alanlarının kalmaması, gün boyunca harcanan emeğin karşılığının alınamaması gibi durumlar bu süreci daha da tetikliyor. Öfke, aslında birikmiş duyguların sıkışmış hâlidir. Kişinin yaşam kalitesi düştüğünde; uyku, beslenme, aile ve iş hayatında problemler yaşandığında, tüm bu olumsuzluklar bir araya gelerek bireyde negatif bir duygu yükü oluşturur. Bu yük, uygun olmayan bir anda tetiklendiğinde öfke olarak ortaya çıkabilir. Kontrolsüz biçimde açığa çıkan bu duygu; zarar verme, şiddet ve yaralama gibi sonuçlara yol açabilmektedir. Öfke, çoğu zaman tetikte bekleyen bir duygudur ve zamansız yakaladığı bir anda kendini gösterebilir. Bu nedenle bireylerin hayatlarında mutlaka bir düzenleme yapmaları gerekmektedir. Günde bir saat bile olsa ailelerine zaman ayırmaları, aile içinde yaşanan problemler için destek almaları ve en azından yarım saat kendilerine vakit ayırmaları büyük önem taşır. Çünkü birçok kişi için gün içinde verim aldıkları, mutlu oldukları bir alan kalmamıştır. İş hayatı sorunludur, eve gelindiğinde ise aile içinde başka problemler yaşanabilmektedir. Bu durumda, olumsuz duyguların boşaltılabileceği sağlıklı bir alan da ortadan kalkmaktadır. Bu birikmişlik, zamanla saldırganlık ve şiddet davranışlarına dönüşebilmektedir. Eğer bu duyguların kontrolsüz biçimde ortaya çıkmasını istemiyorsak, kontrolü bilinçli şekilde ele almak zorundayız. Nasıl bir yaşam düzeni kurulacağı ya da duyguların nasıl yönetileceği bilinmiyorsa, bu konuda profesyonel destek almak oldukça önemlidir. Bugün ertelediğimiz her şey, aslında kendimizi ve ailemizi ertelemek anlamına gelebilir. “Daha önemli işlerim var” düşüncesiyle manevi ihtiyaçlar geri plana atıldığında, bu duygular ilerleyen süreçte çok daha sağlıksız biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Öte yandan ekonomik refahın artabilmesi için de sağlıklı bir beden ve güçlü bir psikoloji şarttır. Büyümek ve ilerlemek için duyguları yönetebilmek temel bir gerekliliktir. Aksi hâlde, kişinin ekonomik anlamda gelişmesi de zorlaşabilir” dedi.