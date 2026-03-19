Finans analisti İslam Memiş, bayram tatili öncesinde altın, dolar, euro, petrol ve Bitcoin cephesinde oynaklığın artabileceğini söyledi. 19 Mart 2026 sabahında gram altın 6.819 TL, dolar/TL 44,32 ve Brent petrol 113 dolar civarında işlem görürken gözler hem jeopolitik risklerde hem de küresel faiz beklentilerinde toplandı.

Altın, dolar ve petrol piyasasında bayram öncesi ne olur sorusu yeniden yatırımcının gündemine girdi. Finans analisti İslam Memiş, yaptığı son değerlendirmede piyasaların sakin göründüğünü ancak bu tablonun yanıltıcı olabileceğini söyledi. Memiş, özellikle savaş kaynaklı riskler, bayram tatili öncesi düşük hacim ve küresel piyasalardaki hassas dengenin fiyatlamaları kısa sürede değiştirebileceği uyarısında bulundu. Sözcü’de yer alan habere göre Memiş, bu dönemi “adeta fırtına öncesi sessizlik” sözleriyle tanımladı.

PİYASALARDA SESSİZLİK VAR AMA RİSK BİTMEDİ

Memiş’in değerlendirmesinde öne çıkan başlık, mevcut sakinliğin kalıcı bir rahatlama anlamına gelmemesi oldu. Bayram öncesi işlem hacminin düşmesiyle birlikte ani fiyat hareketleri daha sert hissedilebiliyor. Bu yüzden yatırımcıların tek yönlü ve acele kararlar yerine pozisyonlarını daha temkinli yönetmesi gerektiği vurgulanıyor. Bir bakıyorsun ekran sakin. Sonra birkaç saatte bütün denge değişebiliyor.

19 Mart 2026 verilerine göre BIST 100 endeksi 13.115 puan seviyesinde, dolar/TL 44,32, euro/TL 50,82 civarında bulunuyor. Gram altın 6.819 TL, ons altın ise 4.770 dolar seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatlerde Brent petrol 113 dolar, Bitcoin ise yaklaşık 71 bin dolar bandında seyrediyor. Bu tablo, Memiş’in dikkat çektiği oynaklık riskinin sadece söylemde kalmadığını gösteriyor.

BORSADA 13.200 SEVİYESİ İZLENİYOR

Memiş’e göre Borsa İstanbul’da kısa vadede 13.200 puan direnci belirleyici olmaya devam ediyor. Endekste tepki alımları görülse de yönün netleşmesi için bu bandın üzerindeki kalıcılık önem taşıyor. Analist, daha önce de dile getirdiği gibi 13.000 puanın altındaki seviyeleri orta ve uzun vadeli yatırımcı için alım bölgesi olarak değerlendirdi. Özellikle 12.900 puan ve altının, kademeli alım düşünenler için daha dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

DOLAR VE EURO CEPHESİNDE KADEMELİ YÜKSELİŞ MESAJI

Kur tarafında dolar/TL’de kademeli yükseliş beklentisini koruyan Memiş, yıl sonu için 50 lira öngörüsünü yineledi. Euro/dolar paritesinde ise 1,15 seviyesinin altını orta vadeli fırsat alanı olarak yorumladı. Euro/TL tarafında da yukarı yönlü beklentisini sürdüren Memiş, mevcut seviyelerin yatırımcı tarafından dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti. 19 Mart sabahı piyasada dolar 44,32 TL, euro ise 50,82 TL seviyesinde işlem gördü.

ALTINDA GERİ ÇEKİLME, YATIRIMCININ YENİDEN BAKTIĞI BÖLGE OLDU

Bayram öncesi gram altın alınır mı sorusunun daha sık sorulduğu bir dönemde Memiş, ons altındaki geri çekilmenin piyasaya mesaj verdiğini söyledi. Haberde aktarılan değerlendirmeye göre analist, 5.000 doların altındaki ons altın seviyelerini alım fırsatı olarak gördüğünü ifade etti. Ancak burada belirleyici unsurun ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası olacağına dikkat çekti. Faiz indirimi beklentisinin güçlenmesi halinde altının yeniden yukarı hareket edebileceğini, aksi halde kısa vadeli geri çekilmelerin sürebileceğini belirtti.

Gram altın tarafında ise işçilik maliyetlerinin görece düşük kalmasının fiziki alımları destekleyen bir unsur olduğu vurgulanıyor. Yaz aylarına doğru işçilik maliyetlerinde artış yaşanabileceği beklentisi de piyasada konuşuluyor. Bu da özellikle düğün sezonu yaklaşırken fiziki altın alacak vatandaş için ayrı bir hesap anlamına geliyor. Alanya’da kuyumcuya giden biri için mesele sadece ons değil; makas, işçilik ve nakit ihtiyacı da işin içinde.

PETROL FİYATLARI VE SAVAŞ RİSKİ YAKINDAN İZLENİYOR

Memiş’in dikkat çektiği bir başka başlık da petrol fiyatlarında sert oynaklık oldu. Orta Doğu’daki çatışma başlıkları ve enerji arzına ilişkin endişeler nedeniyle Brent petrolde yukarı yönlü hareket sürüyor. Bloomberg HT verilerine göre 19 Mart itibarıyla Brent petrol 113 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, Türkiye’de akaryakıt fiyatları üzerinden enflasyon ve günlük yaşam maliyetleri açısından da yakından izleniyor. Memiş, bu tür dönemlerde kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini özellikle vurguladı.

BİTCOIN İÇİN KISA VADELİ KAR SATIŞI UYARISI

Kripto para cephesinde de temkinli bir dil kullanan Memiş, Bitcoin’de kısa vadeli kar satışlarının görülebileceğini söyledi. Bloomberg HT verilerine göre Bitcoin 19 Mart sabahında 71 bin dolar civarında işlem görüyor. Analist, buna rağmen yılın ikinci yarısına ilişkin yükseliş beklentisini tamamen rafa kaldırmış değil. Yani kısa vadede dalga var, uzun vadede iyimserlik masadan tam kalkmış değil.

YATIRIMCININ GÜNDEMİNDE NE VAR?

Bayram öncesi dönemde yatırımcı açısından üç başlık öne çıkıyor: jeopolitik riskler, Fed kaynaklı faiz beklentileri ve düşük hacimli tatil piyasası. Bu üçlü, altın, döviz, petrol ve kripto varlıklarda sert ama kısa soluklu hareketleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle uzmanların ortak mesajı, panikle işlem yapmak yerine risk yönetimini öne çıkarmak yönünde şekilleniyor.

Bu haberde yer alan ifade ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.