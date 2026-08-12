TURUNCU-yeşilliler, sezonun ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.
ALANYASPOR İLK SINAVINI GAZİANTEP’TE VERECEK
Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Alanyaspor, 2026-2027 sezonunun ilk maçında Gaziantep FK karşısında üç puan mücadelesi verecek. Turuncu-yeşilliler, deplasmandan iyi bir sonuçla dönerek sezona moralli başlamayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde Gaziantep FK tarafından maç biletlerinin satışa çıkarıldığı açıklandı. Taraftarlar biletlerini BiletiniAl sistemi üzerinden temin edebiliyor.
MİSAFİR TRİBÜNÜ 550 TL
Gaziantep FK-Alanyaspor karşılaşmasının bilet fiyatları tribünlere göre değişiklik gösteriyor. Ev sahibi kulübün açıkladığı fiyatlara göre Alanyaspor taraftarlarının yer alacağı misafir tribünü biletleri 550 TL olarak belirlendi. Diğer tribünlerde ise fiyatlar şöyle:
VIP Alt: 2 bin 527 TL
VIP Üst: 2 bin 27 TL
Maraton Alt: 1.527 TL
Maraton Üst: 1.227 TL
Güney Kale Arkası Alt: 627 TL
Güney Kale Arkası Üst: 427 TL
Misafir Takım: 550 TL
Alanyaspor'u deplasmanda desteklemek isteyen taraftarların özellikle 550 TL olarak belirlenen misafir tribünü biletlerine yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. (Mehmet TUNÇ)
Alanyaspor’da sezon heyecanı başlıyor
Türk futbolunun en üst seviyesinde yeni sezon heyecanı için artık sayılı günler kaldı. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlayacak. Futbolseverlerin yeniden lig heyecanına kavuşacağı sezonda Corendon Alanyaspor da ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor
TURUNCU-yeşilliler, sezonun ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.