TURUNCU-yeşilliler, sezonun ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

ALANYASPOR İLK SINAVINI GAZİANTEP’TE VERECEK

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Alanyaspor, 2026-2027 sezonunun ilk maçında Gaziantep FK karşısında üç puan mücadelesi verecek. Turuncu-yeşilliler, deplasmandan iyi bir sonuçla dönerek sezona moralli başlamayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde Gaziantep FK tarafından maç biletlerinin satışa çıkarıldığı açıklandı. Taraftarlar biletlerini BiletiniAl sistemi üzerinden temin edebiliyor.

MİSAFİR TRİBÜNÜ 550 TL

Gaziantep FK-Alanyaspor karşılaşmasının bilet fiyatları tribünlere göre değişiklik gösteriyor. Ev sahibi kulübün açıkladığı fiyatlara göre Alanyaspor taraftarlarının yer alacağı misafir tribünü biletleri 550 TL olarak belirlendi. Diğer tribünlerde ise fiyatlar şöyle:

VIP Alt: 2 bin 527 TL

VIP Üst: 2 bin 27 TL

Maraton Alt: 1.527 TL

Maraton Üst: 1.227 TL

Güney Kale Arkası Alt: 627 TL

Güney Kale Arkası Üst: 427 TL

Misafir Takım: 550 TL

Alanyaspor'u deplasmanda desteklemek isteyen taraftarların özellikle 550 TL olarak belirlenen misafir tribünü biletlerine yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi